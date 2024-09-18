Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах
В Сумах на севере Украины произошла атака на энергетические объекты, что привело к напряженной работе энергосистемы и просьбам снизить потребление электроэнергии в часы пик, сообщила Сумская областная военная администрация.
В заявлении администрации подчеркивается, что энергосистема области работает в напряженном режиме из-за произошедшего инцидента, передает RT.
Администрация обратилась к жителям региона с просьбой снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и предотвратить возможные перебои в поставке электроэнергии. В связи с актуальной ситуацией, населению советуют более рационально использовать электричество.
Ранее взрывы прогремели в городе Запорожье и в Сумах, где пострадала гражданская инфраструктура, а также было сообщено о перебоях с электричеством и водой.