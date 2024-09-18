Работа детских садов и школ приостановлена в округе Тверской области

Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

Tекст: Анастасия Куликова

«Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

«На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».