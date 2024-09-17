Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Guardian, в иске, поданном семьей Поля-Анри Наржоле против компании OceanGate, производителя батискафа Titan, утверждается, что пассажиры судна, вероятно, осознавали неминуемость гибели. Такой вывод эксперты делают, анализируя данные о последних сообщениях с борта судна и характеристики самого батискафа, передает Lenta.ru.

Согласно иску, «хваленая акустическая система безопасности» батискафа должна была предупредить экипаж о трещинах в углеродном волокне корпуса под воздействием колоссального давления на глубине. Логичным решением в такой ситуации было бы сбросить балласт и попытаться всплыть. Однако, как отмечается в иске, такое маневрирование вряд ли могло спасти пассажиров, учитывая глубину, на которой они находились. «Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», – говорится в иске.

Последнее сообщение с борта Titan подтверждает, что экипаж предпринял попытку сбросить балласт. Однако после этого связь с батискафом была потеряна, а судно достигло глубины 3346 метров, где корпус не выдержал давления и разрушился.

Семья Наржоле требует от компании OceanGate компенсации в размере не менее 50 млн долларов, мотивируя это тем, что пассажиры в последние минуты своей жизни осознавали неизбежность гибели и испытывали страдания.

В июне 2023 года OceanGate Expeditions сообщила о потере связи с аппаратом «Титан», который доставлял туристов к месту гибели лайнера «Титаник». Позже под обломками батискафа нашли человеческие останки.