Участники СВО отправились в Карелию при поддержке фонда «Защитники Отечества»

Путешествие организовали в формате «поезд-отель». В программу войдут экскурсии в каждом городе. Проект «Своих не бросаем!» дает возможность героям СВО и их близким отдохнуть и лучше узнать свою страну, подчеркнул Герой России и член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

«Такие поездки помогают нашим защитникам и их семьям познакомиться с Россией. Все регионы страны принимают участие в проекте и могут направить героев и их близких в путешествие. У нас есть чем гордиться и что посмотреть», – подчеркнул Романов.

Всего в проекте пять маршрутов: «Города Великой Победы», «По Золотому кольцу», «Малахит», «В Карелию» и «Волжский вояж».

«Такие туристические поезда стали отчасти реабилитационными центрами, потому что помогают ветеранам СВО и их семьям отдохнуть. В этом году около 2 тыс. человек съездили в разные города страны. Они побывали на побережье Волги, родине Деда Мороза, в Карелии, на Кавказе. Для очередного тура мы подготовили насыщенную программу. Уверен, участники вернутся домой отдохнувшими и с хорошими впечатлениями. Мы делаем доброе дело и стараемся внести вклад в общую победу», – отметил директор компании «РЖД Тур» Роман Бараковских.

Такие поездки очень помогают героям, отметил ветеран СВО Вячеслав Колбасов. Он получает поддержку фонда «Защитники Отечества», а сейчас отправился в поездку.

«Очень благодарен за предоставленную возможность посетить Карелию вместе с семьей. Особенно меня порадовало, что нас, ветеранов, не забывают и организуют такие поездки», – поделился Колбасов.

С ним согласен ветеран СВО Кирилл Бабушкин из Запорожья. «Такие мероприятия позволяют ветеранам и их родным убедиться, что их помнят, ценят и любят. Это уникальная возможность увидеть нашу прекрасную страну», – сказал он.

Проект «Своих не бросаем!» реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между фондом «Защитники Отечества» и компанией «РЖД Тур» при поддержке ОАО «РЖД», Министерства обороны и Ассоциации ветеранов СВО. В 2024 году состоялось 11 рейсов.