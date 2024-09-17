Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Суд отказал администрации Анапы в сносе домов семьи Милохина по иску
Суд отказал администрации Анапы в иске против семьи блогера Милохина
Анапский районный суд отказал администрации города в иске о сносе домов семьи Дмитрия Тюленева, приемного отца блогера Дани Милохина, что подтвердили материалы судебной картотеки.
Судебные разбирательства между администрацией Анапы и Дмитрием Тюленевым, приемным отцом известного блогера Дани Милохина, завершились в пользу семьи, передает РИА «Новости». Изначально мэрия требовала снести дома, принадлежащие семье, из-за якобы имевших место нарушений при строительстве и использования земельного участка. Также администрация утверждала, что на участке незаконно ведется коммерческая деятельность.
Тюленев ранее заявлял, что один из их домов использовался как магазин домашней одежды, что являлось единственным источником дохода для семьи. Власти утверждали, что магазин и жилое здание расположены в водоохранной зоне и потенциально опасны для жизни. Однако суд не удовлетворил иск администрации.
Тюленев также отказался от своего встречного иска к мэрии о подтверждении границ участка. Несмотря на победу в суде, остается неясным, будет ли администрация обжаловать решение. Семья Тюленевых, воспитывающая десять детей, включая приемных, выразила надежду на окончание судебных тяжб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский TikTok-блогер Даня Милохин ранее заявил, что боится возвращаться в Россию из-за осеннего призыва в армию. Ранее на блогера напали в центре Тбилиси.