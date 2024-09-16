Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.0 комментариев
Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа
Камала Харрис осудила покушение на Дональда Трампа в Флориде
Вице-президент США Камала Харрис выразила озабоченность по поводу возможного покушения на бывшего президента Дональда Трампа и осудила политическое насилие, подчеркнув важность предотвращения дальнейших инцидентов.
Как сообщает Politico, Камала Харрис осудила политическое насилие и признала свою «глубокую обеспокоенность» после того, как стало известно о возможной попытке покушения на Дональда Трампа. Инцидент произошел в Уэст-Палм-Бич, где, по данным местных властей, агенты Секретной службы открыли огонь по подозреваемому с автоматом АК у границы гольф-клуба Трампа.
Федеральные органы рассматривают это как возможное покушение на бывшего президента, что стало вторым подобным инцидентом за последние два месяца. Харрис выразила благодарность за то, что Трамп остался невредим, и пообещала, что администрация Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии.
Президента США Байдена и Харрис проинформировали о происшествии на территории гольф-клуба Trump International. Байден подчеркнул, что расследование происшествия продолжается, и призвал к нулевой терпимости к политическому насилию в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ. В кустах, где прятался подозреваемый, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, о чем сообщил шериф полиции округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР.