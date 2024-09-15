Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Британская королевская семья впервые за три года поздравила принца Гарри с днем рождения
Британская королевская семья впервые за три года публично поздравила принца Гарри с днем рождения в соцсетях.
В аккаунте королевской семьи в соцсети X был опубликован пост с поздравлением, передает РИА «Новости».
«Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-летия сегодня!» – гласит публикация.
Guardian отмечает, что это поздравление - первое за последние три года.
Напомним, в 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. Они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США.