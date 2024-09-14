Окружное казачье общество решили создать в Мурманской области

«Сегодня впервые в истории России формируется реестровое казачье общество на Кольском полуострове в Мурманской области. В регионе есть не только меры господдержки казаков, но и специальный закон Мурманской области о казачестве, чем может похвастаться далеко не каждый субъект. В рамках июньской рабочей встречи с главой региона Андреем Чибисом мы рассмотрели широкий круг вопросов, в том числе меры поддержки казачьих обществ и казачьих организаций, реализуемые на территории региона в рамках развития Северо-Западного казачьего войска и формирования в ближайшее время на территории Мурманской области окружного казачьего общества», – сказал Кузнецов ТАСС.

Кузнецов также пояснил, что Северо-Западное казачье войско было создано в 2023 году и является самым молодым реестровым объединением российских казаков, которое объединило казачьи сообщества Петербурга, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областей.

Идею создать казачье войсковое общество со штабом в Петербурге бывший атаман ВсКО Николай Долуда озвучил в ноябре 2021 года. В октябре 2022 года инициативу одобрил Совет при президенте России по делам казачества, а в ноябре того же года казачий круг в Петербурге единогласно поддержал вхождение в состав нового общества. Учредительный круг прошел в декабре 2023 года в Духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры Петербурга. На нем присутствовали 65 делегатов-казаков, представители православного духовенства и органов государственной власти Северо-Запада России.