Православные христиане отмечают церковный Новый год

Tекст: Елизавета Шишкова

В основе традиции празднования индикта лежат византийские обычаи. Еще в VI веке византийский император Юстиниан I установил 1 сентября началом всех календарных циклов, в том числе и церковного. На Руси же церковный Новый год стали отмечать значительно раньше, еще в XIII веке, передает РИА «Новости».

До реформы Петра I гражданский год на Руси также начинался 1 сентября. Однако после указа 1699 года о переходе на григорианский календарь и переносе начала года на 1 января, церковный Новый год продолжали отмечать по старому стилю – 14 сентября. Этот праздник сохранил свое значение и в наши дни.

В православных храмах в день индикта совершается особый молебен, на котором верующие благодарят Бога за прошедший год и просят благословения на новый.

Интересно, что традиция начинать учебный год с 1 сентября также связана с праздником индикта. Изначально этот обычай был распространен в церковно-приходских школах, а затем постепенно перешел и на светские учебные заведения. Таким образом, начало учебного года в России имеет глубокие исторические корни и связано с православной традицией.