Росатом выпустил книгу о трендах в робототехнике

Tекст: Дарья Григоренко

Это пятая книга цикла изданий, посвященных цифровизации, в который уже вошли книги «Цифровая трансформация», «Цифровой двойник», «Центры обработки данных» и «Искусственный интеллект», говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Специалисты Росатома совместно с экспертами Сколтеха провели глубокий анализ мирового рынка робототехники и представили результаты своего исследования в новой книге. Издание охватывает широкий спектр тем, включая коллаборативных роботов, интеграцию робототехники в различные отрасли и ее роль в решении глобальных проблем.

Авторами книги стали директор департамента технологической независимости объектов АСУ ТП и КИИ госкорпорации «Росатом» Михаил Лысачев и специалист в области информационных технологий и сотрудник КОНСИСТ-ОС (интегратор и центр компетенций в области ИТ Электроэнергетического дивизиона Росатома) Александр Прохоров.

Авторы отмечают, что робототехника оказывает все большее влияние на различные сферы нашей жизни, от промышленности до медицины. Они подчеркивают важность развития отечественного рынка робототехники и подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области.

Как отметил директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, Россия стремится расширить парк промышленных роботов до 100 тыс. единиц к 2030 году. Росатом активно участвует в реализации этой задачи, создавая отечественные решения для автоматизации производств и сотрудничая с российскими компаниями. «Сегодня предприятия Росатома активно вовлечены в обеспечение технологического суверенитета в области автоматизации производств, именно поэтому мы не могли обойти стороной это направление при выборе темы для новой книги из нашего цикла по цифровизации», – подчеркнул он.

Генеральный директор КОНСИСТ-ОС Илья Холкин подчеркнул, что роботы все чаще используются в атомной промышленности для выполнения опасных работ и сложных задач. Изучение робототехники становится важным направлением подготовки специалистов для этой отрасли.

По мнению гендиректора «Атомдата-Интеграция» Николая Мухина, книга будет полезна не только специалистам, но и студентам, которые хотят получить глубокие знания в области автоматизации и роботизации производств. «Сегодня необходимо активизировать работу по созданию новых предприятий, в том числе высокотехнологичных, по критически важным направлениям. Модернизируя и разрабатывая новые производственные линии и мощности, необходимо учитывать и использовать самые передовые технологии. И это, конечно, невозможно, без компетентных и образованных инженеров», – уточнил он.

«Настоящая книга «Робототехника. Анализ, тренды, мировой опыт» позволит читателям очень подробно познакомиться лишь с основами интереснейшего направления – автоматизации и роботизации производств. Но я уверен, что каждый читатель найдет в этом издании наиболее интересное направление лично для себя, и, быть может, именно благодаря этой книге мы в скором времени увидим новых специалистов автоматизации производственных процессов»», – добавил Мухин.