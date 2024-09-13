Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.0 комментариев
Иран предположил диверсию на ядерных объектах страны
Постпред Ирана в Вене заявил, что найденные на ядерных иранских объектах следы урана могли оставить диверсанты
Причиной появления на двух иранских ядерных объектах частиц урана, обнаруженных ранее инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), могла стать диверсия. С таким заявлением на заседании Совета управляющих МАГАТЭ выступил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль.
«Иран предоставляет свои объяснения по поводу возможной причины появления частей урана на этих объектах. В Иране не удается пока найти технических причин наличия частиц урана. Логично предположить, загрязнение, которое, вероятно, произвели иностранные элементы через диверсию или умышленное вредительство», – приводит ТАСС слова дипломата.
В августе в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе.