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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

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    13 сентября 2024, 16:28 • Новости дня

    Иран предположил диверсию на ядерных объектах страны

    Постпред Ирана в Вене заявил, что найденные на ядерных иранских объектах следы урана могли оставить диверсанты

    Иран предположил диверсию на ядерных объектах страны
    @ REUTERS/Mehr News Agency/Majid Asgaripour

    Tекст: Константин Сергеев

    Причиной появления на двух иранских ядерных объектах частиц урана, обнаруженных ранее инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), могла стать диверсия. С таким заявлением на заседании Совета управляющих МАГАТЭ выступил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль.

    «Иран предоставляет свои объяснения по поводу возможной причины появления частей урана на этих объектах. В Иране не удается пока найти технических причин наличия частиц урана. Логично предположить, загрязнение, которое, вероятно, произвели иностранные элементы через диверсию или умышленное вредительство», – приводит ТАСС слова дипломата.

    В августе в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    12 сентября 2024, 08:15 • Новости дня
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящая в Ростех ОАК отправила ВКС России новые Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны, они были приняты техсоставом.

    Там добавили, что следующие партии уже в производстве, они находятся в разной степени готовности.

    Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения. Также завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

    Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.

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    10 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции.

    «Тригилев... обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», – сказал адвокат Тригилева Дмитрий Чуков, передает РИА «Новости».

    По словам защиты, Минобороны подпишет контракт при условии приостановления производства по делу следователем. «Это не попытка избежать уголовного наказания, а попытка быть полезным для страны в такое трудное время, потому что Сергей Анатольевич – профессиональный военный», – добавил адвокат.

    Сегодня Замоскворецкий райсуд продлил Тригилеву арест до декабря. Следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью проведения ряда следственных действий.

    Экс-военком обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Такое же обвинение предъявлено начальнику отделения этого же военкомата Игорю Титовцу. 5 июля они были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил им арест до 13 сентября.

    Ранее сообщалось, что Тригилев, будучи в должности военного комиссара Преображенского района Москвы, наградил орденом Мужества бойца, спасшего командира танка «Алеша».

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    12 сентября 2024, 06:19 • Новости дня
    Россия заявила о соответствии сотрудничества с Ираном резолюциям СБ ООН

    Рябков заявил о соответствии военно-технического сотрудничества России и Ирана международному праву

    Россия заявила о соответствии сотрудничества с Ираном резолюциям СБ ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном не содержит никаких элементов, нарушающих международное право, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что это сотрудничество не нарушает ни российские законы, ни резолюции СБ ООН, а также не влияет на региональный баланс на Ближнем Востоке. «Если американцы продолжают педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию, то это их проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что по данному вопросу уже не раз «давались исчерпывающие разъяснения», что таких поставок нет. По его словам, США озвучивают лишь «злонамеренные измышления» относительно взаимодействия России с другими государствами, но в Москве «это оставляют за рамками здравого смысла».

    Россия собирается действовать, руководствуясь своими интересами, а также «задачами развития взаимовыгодного, равноправного сотрудничества со всеми странами», которые заинтересованы в таких отношениях, сказал замглавы МИД.

    Напомним, Великобритания ввела санкции против юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России. США также анонсировали новые санкции против Ирана из-за якобы передачи России баллистических ракет. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках Тегераном вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.

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    12 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани

    Путин: Москва ждет визита главы Ирана в Россию для подписания большого договора

    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», – сказал российский лидер на встрече с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил, что дружественные отношения Москвы и Тегерана обрели дополнительную динамику в последние несколько лет, передает ТАСС.

    В четверг российский лидер принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Встреча состоялась в Овальном зале, в ней также принял участие секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Ранее Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС.

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    11 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Президент Ирана с первым зарубежным визитом посетил ключевого союзника

    Президент Ирана посетил Ирак для укрепления стратегического альянса

    Президент Ирана с первым зарубежным визитом посетил ключевого союзника
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Ирак в среду с первым зарубежным визитом после вступления в должность в июле, продемонстрировав ценность, которую Тегеран придает стратегическому союзу со своим соседом на фоне роста напряженности в регионе.

    Визит продлится три дня и будет включать в себя поездки в несколько городов, которые представляют политические, религиозные, экономические интересы Ирана в Ираке, передает The New York Times. Пезешкиан планирует встретиться с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, президентом Абдул-Латифом Рашидом и другими высокопоставленными чиновниками.

    Поездка проходит в то время, как Ирак приближается к принятию ряда мер, которые соответствуют долгосрочным целям Ирана, включая продвижение переговоров о выводе американских войск из Ирака. В Тегеране настороженно относятся к присутствию американских войск, рассматривая их как потенциальную угрозу.

    За несколько часов до приземления самолета Пезешкиана ракетный обстрел американских войск, базирующихся в аэропорту Багдада, напомнил о нестабильности в регионе. Объединенное командование Ирака заявило, что расследует происхождение нападения, но вооруженные группировки, связанные с Ираном, неоднократно совершали нападения на американские силы в Ираке.

    Визит также проходит на фоне возобновления напряженности в отношениях между Ираном и Израилем. После убийства в июле в Иране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании возникли опасения по поводу расширения войны, если Иран применит ответные меры. Аналитики говорят, что решение выбрать Ирак в качестве цели своей первой официальной поездки соответствует двум основным политическим целям Пезешкиана: укрепление иранской экономики и налаживание более тесных связей со странами арабского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Израиль нанес ракетные удары по 15 населенным пунктам Ливана в ответ на теракт, устроенный ливанской «Хезболлой» на Голанских высотах. Кроме того, Тегеран к концу года планирует официально заявить о своем ядерном статусе.

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    11 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Президент Ирана предложил создать аналог Шенгена для исламских стран

    Президент Ирана Пезешкиан предложил создать аналог Шенгена для исламских стран

    Президент Ирана предложил создать аналог Шенгена для исламских стран
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе визита в Ирак предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по аналогии с Шенгеном, пишет Tasnim.

    Как говорится в материале Tasnim, инициатива Пезешкиана предполагает отмену границ между исламскими странами наподобие опыта Евросоюза, передает «Интерфакс».

    Президент Ирана считает, что подобное решение могло бы помочь «нейтрализовать иностранные санкции».

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Ирак в среду с первым зарубежным визитом после вступления в должность в июле. Визит продлится три дня и будет включать в себя поездки в несколько городов, которые представляют политические, религиозные, экономические интересы Ирана в Ираке.

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    10 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Гладков опроверг взятие Журавлевки в Белгородской области силами ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Село Журавлевка Белгородского района не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Он призвал жителей региона не верить непроверенным новостям из «странных источников». «Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем», – сказал Гладков, передает ТАСС. Глава региона отметил, что всех жителей из села ранее отселили.

    Напомним, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, в том числе села Журавлевка.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки. Среди пострадавших населеных пунктов Октябрьский, Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори.

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    13 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали применять дроны с термитом в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дроны с боеприпасами, начиненными сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита, начали применять украинские войска в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал представитель силовых структур, российские военные научились противостоять их воздействию.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих и выжигают даже бетон, а учитывая, что сейчас очень сухая трава, они представляют собой серьезную угрозу, поскольку пожар распространяется на позиции в разные стороны.

    «Хотя эффективность таких боеприпасов тоже условная, потому что даже при таком сбросе мы умудряемся быстро потушить такой пожар», – сказал источник.

    Ранее начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что получены данные об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

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    11 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Баренцевым и Норвежским морями прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, они проводились в рамках учений «Океан-2024», сообщили в Минобороны.

    Полет проводился над нейтральными водами этих двух морей в рамках учений «Океан-2024», при выполнении полетного задания экипажи отработали нанесение авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Продолжительность полета составила более девяти часов. Подчеркивается, что все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее американский журнал The National Interest сообщал, что в случае военного столкновения России и НАТО Ту-160 может стать «молотом» российского президента Владимира Путина.

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    10 сентября 2024, 22:15 • Новости дня
    Минобороны показало новые видео пуска «Калибров» с фрегата «Адмирал Головко»

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало новые видео пуска ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».

    В ходе учений «Океан-2024» фрегат отработал по условным целям ракетами «Калибр», все цели были поражены, а поставленные задачи выполнены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», моряки Северного флота – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко».

    Во вторник начались о учения «Океан-2024».

    Президент России Владимир Путин принял участие в них с помощью видеосвязи.

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    10 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Израиль предложил главе ХАМАС Синвару выход из Газы в обмен на заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль предложил безопасный выход из сектора Газа лидеру радикального движения ХАМАС Яхье Синвару в обмен на возвращение заложников и отказ от контроля над анклавом, заявил израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш в интервью Bloomberg.

    Хирш заявил о готовности предоставить безопасный выход Синвару и всем, кто захочет выйти с ним, в обмен на возвращение заложников. По его словам, сектору Газа нужна новая система управления, «демилитаризация и дерадикализация», передает ТАСС.

    Израильский координатор отказался говорить, какой ответ был получен от главы ХАМАС, отметив, что параллельно «работает над планами B, C и D», чтобы вернуть домой заложников.

    Ранее США предъявили Синвару и другим членам руководства ХАМАС обвинения в убийстве американцев в Израиле.

    Напомним, после убийства Хании, новым руководителем политбюро ХАМАС стал Синвар, который до этого был лидером движения в секторе Газа и организовал нападение на Израиль 7 октября.

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    11 сентября 2024, 08:49 • Новости дня
    Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики

    Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» поставил первые станции тропосферной связи «Гроза» с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, оборудование позволяет обеспечить широкополосную связь в радиусе 210 км там, где ее слодно организовать традиционным способом. Станция способна поддерживать скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с.

    В «Грозе» используется основанная на отражении сигнала от тропосферы технология. Для организации линии тропосферной связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мачте или треноге. В состав решения входит цифровой модем, способный за счет нейросетей обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

    В новой версии модема модернизированы встроенные алгоритмы обработки информации. Это позволило почти вдвое увеличить скорость передачи данных по сравнению с предыдущей модификацией. В пресс-службе добавили, что тропосферная связь широко используется в армии, так как оборудование обеспечивает серьезную «дальнобойность» покрытия.

    «Линию связи довольно просто организовать при помощи двух станций. На фронте это отличная альтернатива и «подстраховка» кабелю и спутнику и в плане надежности, и в плане экономики. В гражданском секторе тропосферная связь также имеет большие перспективы. Учитывая, что «Гроза» функционирует при температуре от -50 до +65 °C, влажности до 98% и порывах ветра до 20 м/с, ее можно использовать в горных и арктических районах», – указали в Ростехе.

    Напомним, в сентябре 2022 года в России впервые для гражданского рынка началось производство загоризонтных станций связи «Гроза» с дальностью работы более 200 километров.

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    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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