Поломавшееся судно с российской селитрой решили не пускать в Клайпедский порт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказала она, отвечая на запрос парламентариев в ходе так называемого часа правительства, груз в порт допущен не будет, передает ТАСС.

Судно Ruby, ходящее под флагом Мальты, с 20 тыс. тонн селитры вышло из Кандалакши в Лас-Пальмас, но попало в аварию во время шторма, повредив корпус и получив повреждения ходовой части. Капитан попросил разрешения зайти для ремонта в норвежский порт Тромсе, но получил отказ в связи со взрывоопасностью груза, после чего аналогичная просьба была направлена в Клайпеду.

Ранее в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы.