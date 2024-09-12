Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.5 комментариев
Поломавшееся судно с российской селитрой решили не пускать в Клайпедский порт
Нуждающееся в ремонте судно с грузом российской аммиачной селитры не впустят в Клайпедский порт, заявила в Сейме (парламенте) премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Как сказала она, отвечая на запрос парламентариев в ходе так называемого часа правительства, груз в порт допущен не будет, передает ТАСС.
Судно Ruby, ходящее под флагом Мальты, с 20 тыс. тонн селитры вышло из Кандалакши в Лас-Пальмас, но попало в аварию во время шторма, повредив корпус и получив повреждения ходовой части. Капитан попросил разрешения зайти для ремонта в норвежский порт Тромсе, но получил отказ в связи со взрывоопасностью груза, после чего аналогичная просьба была направлена в Клайпеду.
Ранее в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы.