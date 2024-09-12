Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Глава МИД Польши рассмеялся во время разговора о взрывах на «Северных потоках»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не сдержал смех, говоря с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) о взрыве на газопроводах «Северный поток».
Он рассказал, как к подрыву относятся в Польше: «Кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу».
Сикорский добавил, что теперь известно, что США знали заранее об этом и не остановили процесс, передает РИА «Новости».
Ранее турецкая газета сообщила, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран: США, Украины, Польши и Германии.