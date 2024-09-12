Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Замглавы управления Росгвардии по Крыму арестовали
Замглавы управления Росгвардии по Крыму арестовали на два месяца
Замглавы управления Росгвардии по Республике Крым Виталий Салманов арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщил источник ТАСС, Салманов арестован на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
Ранее суд приговорил бывшего генерального директора Крымской железной дороги Геннадия Фролова к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав его виновным в совершении должностных преступлений.