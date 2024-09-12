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ВСУ за сутки потеряли около 1,2 тыс. военнослужащих в зонах группировок «Центр» и «Юг»
Украинская армия в зоне ответственности «Южной» и «Центральной» группировок потеряла до 1,2 тыс. человек в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.
«Южная» группировка продолжила двигаться вглубь обороны ВСУ и поразила формирования 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Константиновки, Григоровки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 745 человек, американский БТР М113, две американские гаубицы М777, две британские гаубицы FH-70, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30 и британскую гаубицу L-119. Уничтожены полевой склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав-Н».
Группировка «Центр» поразила формирования 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Нелеповки, Дружбы, Розовки и Доброполья в ДНР. Она также отразила восемь контратак украинских штурмовиков 32-й механизированной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 2-й и 14-й бригад нацгвардии.
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли за сутки до 495 человек, танк, две бронемашины, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».