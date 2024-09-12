Москва побила 74-летний температурный рекорд сентябрьской ночи

Ночь на 12 сентября стала самой теплой в Москве с 1948 года

В Москве прошла самая теплая ночь с 1948 года для 12 сентября, передает РИА «Новости»со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Как рассказал синоптик, минимальный термометр показал плюс 16,6 градуса, что почти на два градуса выше прежнего ночного минимума 2017 года, когда было плюс 14,8.

Он добавил, что местами в теплом секторе атлантического циклона минувшей ночью прошел слабый дождь. Небольшие осадки наблюдались и в столице. На московских метеостанциях выпало от 0,1 до 0,3 миллиметра осадков.

«Ни о какой репетиции осени, конечно, речи не идет. В ближайшую неделю осадки не прогнозируются, будет солнечно и рекордно сухо, а температурный фон останется летним», – пояснил специалист.

По его словам, такие показатели в сентябре соответствуют ночной норме субтропического Сочи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, теплая погода продержится в российской столице еще как минимум неделю, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Европейская часть России сможет наслаждаться бархатным сезоном погоды до 20-х чисел сентября, период характеризуется аномально высокой температурой воздуха, сказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.