Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Москвичам спрогнозировали бабье лето в сентябре
Теплая погода продержится в российской столице еще как минимум неделю, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, установившийся над регионом антициклон обеспечит стабильную солнечную погоду и высокие температуры, передает «Вечерняя Москва».
Ильин добавил, что на погоду в Москве и Московской области в ближайшую неделю будет оказывать влияние антициклон с юго-западной периферии. Несмотря на то, что в середине недели ожидается увеличение облачности, вероятность осадков остается крайне низкой.
«В начале недели температура воздуха достигнет 24-27 градусов тепла, а в середине недели немного снизится до 21-25 градусов. При этом в отдельных районах Московской области термометры могут показать и 28 градусов», – подчеркнул синоптик.
Ранее синоптики сообщили, что европейская часть России сможет наслаждаться бархатным сезоном погоды до 20-х чисел сентября.