Москвичам спрогнозировали бабье лето в сентябре

Tекст: Александра Юдина

По его словам, установившийся над регионом антициклон обеспечит стабильную солнечную погоду и высокие температуры, передает «Вечерняя Москва».

Ильин добавил, что на погоду в Москве и Московской области в ближайшую неделю будет оказывать влияние антициклон с юго-западной периферии. Несмотря на то, что в середине недели ожидается увеличение облачности, вероятность осадков остается крайне низкой.

«В начале недели температура воздуха достигнет 24-27 градусов тепла, а в середине недели немного снизится до 21-25 градусов. При этом в отдельных районах Московской области термометры могут показать и 28 градусов», – подчеркнул синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что европейская часть России сможет наслаждаться бархатным сезоном погоды до 20-х чисел сентября.