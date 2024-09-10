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    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    6 комментариев
    10 сентября 2024, 20:12 • Новости дня

    Под санкции США попали торговые корабли России

    В новый санкционный список США включены девять российских судов и один россиянин

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США расширили санкции против России. В обновленный санкционный список включены девять кораблей под российским флагом и один гражданин России.

    В частности, под санкции попали суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговые корабли, сообщает РИА «Новости». Также в список включен россиянин Джамалдин Пашаев.

    Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации.


    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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    10 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома

    Tекст: Александра Юдина

    Имеются сомнения касательно возможности возвращения покинувших Россию в 2022 году иностранных автоконцернов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».

    «У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.

    При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия может защитить авиацию и автомобильный рынок от удара Запада.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 03:47 • Новости дня
    Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве и обслуживании Крымского моста или параллельного ему туннеля, следует из документа.

    Инициатором законопроекта стал член Палаты представителей Грегори Микс. Согласно документу, под санкции подпадут как иностранные граждане, так и компании, которые умышленно участвовали в строительстве, обслуживании или ремонте моста или параллельного ему туннеля, передает ТАСС.

    Одобренный законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат Конгресса США. В случае его принятия Сенатом и подписания президентом США, санкции вступят в силу.

    Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

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    9 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию правительства США, заявили в Административно-бюджетном управлении (АБУ) Белого дома.

    Отмечается, что федеральное правительство прекратит работу, если полноценный бюджет или временное финансирование не будет принято до конца сентября. Финансовый год начинается в США с 1 октября. В документе АБУ содержится призыв к республиканцам в Конгрессе принять участие в двухпартийном процессе, чтобы «сохранить правительство в рабочем состоянии», передает ТАСС.

    В Белом доме считают, что проект республиканцев «безответственен в вопросах национальной безопасности» и может подорвать военное преимущество США перед Китаем, снизит боеготовность американской армии. Кроме того, проект предусматривает правительству «неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные» нужды на полгода.

    Также в Белом доме считают, что законопроект включает в себя циничные законоположения, которые не обеспечивают безопасность выборов в США, затрудняют регистрацию граждан США, которые имеют право голоса.

    Контролирующие Палату представителей республиканцы намерены провести голосование по проекту 11 сентября.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.

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    10 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По словам Блинкена, США вместе с союзниками работали над тем, чтобы обеспечить Тегерану «значительные экономические последствия из-за его действий», передает ТАСС.

    «Сегодня позднее Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против Ирана, включая дополнительные меры в отношении [иранской авиакомпании] Iran Air», – сказал он на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации

    Британия ввела санкции против ВКС России и Государственного центра беспилотной авиации

    Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания ввела санкции против ВКС России, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

    Кроме того, Лондон распространил ограничения на семь юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России, передает ТАСС.

    В частности, под санкции попала компания Baharestan Kish Company, которая занимается производством беспилотников. Также правительство Великобритании ввело санкции в отношении пяти морских судов, якобы задействованных в оказании военной поддержки России.

    Ранее сообщалось, что США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией.

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    10 сентября 2024, 02:45 • Новости дня
    Кеннеди-младший обвинил США в попытках втянуть Россию и Китай в войну

    Tекст: Вера Басилая

    США делают все для вовлечения России и Китая в вооруженный конфликт, в горячую войну, заявил бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший в интервью подкасту Full Send.

    Кеннеди усомнился в том, что Россия и Китай хотят вступить в войну, но США делают все для того, чтобы втянуть Москву и Пекин в конфликт, передает ТАСС.

    Ранее Роберт Кеннеди-младший обвинил Байдена в срыве переговоров между Россией и Украиной.

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    10 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Байден и Стармер решили обсудить удары ВСУ дальнобойным оружием по России

    Блинкен: Байден и Стармер в пятницу обсудят удары ВСУ дальнобойным оружием по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Как сообщил Блинкен на пресс-конференции, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, необходимо послушать представителей Украины и убедиться в том, что у США есть собственная оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров и как мы можем поддержать их, передает РИА «Новости».

    Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения. «Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу», – отметил он.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом России придется создать «санитарный кордон» на всю глубину Украины, до Польши.

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    10 сентября 2024, 14:32 • Новости дня
    США и Китай впервые договорились о совместных военных учениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые вместе участвуют в международных военных учениях, сообщает газета South China Morning Post.

    Учения «Формоза» проходят в Бразилии с 1988 года, и на этот раз в них задействованы 3 тыс. военнослужащих из нескольких стран, передает ТАСС.

    Они продлятся до 17 сентября. В прошлом году американские военные участвовали в «Формозе», а представители НОАК были наблюдателями.

    По информации газеты Jornal de Noticias, помимо военных из США и КНР в учениях задействованы силы Мексики, Аргентины, Италии, Франции, Нигерии, Пакистана, Республики Конго и ЮАР.

    Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоились развитием Шанхайской организации сотрудничества.

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    10 сентября 2024, 14:51 • Новости дня
    В Люксембурге заявили, что Китай и США могут остановить конфликт на Украине

    В МИД Люксембурга заявили, что только Китай и США могут остановить конфликт на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель премьер-министра Люксембурга и глава МИД Ксавье Беттель выразил убеждение, что единственными странами, способными оказать существенное влияние на урегулирование украинского конфликта, являются Китай и США.

    По его мнению, именно лидеры этих двух государств обладают необходимым политическим весом для того, чтобы инициировать мирные переговоры, передает РИА «Новости».

    Беттель отметил, что текущая ситуация на Украине требует активного вмешательства ведущих мировых держав. По его мнению, только совместные усилия Китая и США могут привести к деэскалации конфликта и созданию условий для мирного урегулирования.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что таким образом Запад пытается не допустить обвала фронта и остановить продвижение российских сил.

    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования по Украине.

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    10 сентября 2024, 12:41 • Новости дня
    Шойгу: Срыв контракта на вертолетоносцы «Мистраль» вызван шантажом США

    Tекст: Александра Юдина

    США шантажировали Францию проблемами с одним из ее банков, из-за чего был сорван контракт на поставку России вертолетоносцев «Мистраль», сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    «Вертолетоносцы «Мистраль»… все было готово на 90% – экипажи уже там во Франции, идет обкатка оборудования», – передает ТАСС его слова.

    Шойгу отметил, что в США дали отмашку приостановить процесс.

    Тем временем стало известно, что первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года.

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    10 сентября 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин обвинил Вашингтон в провоцировании гонки вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США хотят достичь военного превосходства, ломая сложившийся баланс сил и провоцируя гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», – передает его слова ТАСС.

    Ранее бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди – младший заявил, что США пытаются втянуть Россию и Китай в войну.

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    10 сентября 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин указал на отработку США развертывания своих ракет в Азии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США уже приступили к отработке переброски и развертывания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) своих перспективных ракетных систем, заявил президент России Владимир Путин.

    Принимая в формате видеосвязи участие в учениях «Океан-2024», Путин указал, что Вашингтон и его союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах, передает ТАСС.

    «В качестве приоритетных направлений для их размещения в том числе рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых стран в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД.

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    10 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков: Заявления из США об использовании Россией американских блогеров безосновательны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания американских представителей о якобы использовании Россией американских блогеров не имеют под собой оснований, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя топового блогера США, которого использует Россия в каких-то целях», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Без конкретных имен эти заявления остаются голословными обвинениями, не имеющими под собой оснований.

    Так представитель Кремля прокомментировал высказывания разведки США о том, что Москва якобы пытается использовать американских топовых блогеров для влияния на общественное мнение.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что из-за новых санкций США против России вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik.

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      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

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