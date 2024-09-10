Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.6 комментариев
Под санкции США попали торговые корабли России
В новый санкционный список США включены девять российских судов и один россиянин
Власти США расширили санкции против России. В обновленный санкционный список включены девять кораблей под российским флагом и один гражданин России.
В частности, под санкции попали суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговые корабли, сообщает РИА «Новости». Также в список включен россиянин Джамалдин Пашаев.
Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации.