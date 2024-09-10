Под санкции США попали торговые корабли России

В новый санкционный список США включены девять российских судов и один россиянин

Tекст: Денис Тельманов

В частности, под санкции попали суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговые корабли, сообщает РИА «Новости». Также в список включен россиянин Джамалдин Пашаев.

Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации.



