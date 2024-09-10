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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    14 комментариев
    10 сентября 2024, 12:43 • Новости дня

    Песков: Путин понаблюдает за ходом учений «Океан-2024»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поучаствует в командно-штабных учениях Военно-морского флота России «Океан-2024», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин примет участие в начале активной фазы учений, он проследит за ходом маневров по видеосвязи из ситуационного центра в Кремле, пояснил Песков, передает ТАСС.

    «Впервые проводятся такие крупные учения на море, они проходят в акватории сразу нескольких океанов. Другие силы военно-морского флота привлекаются, авиация», – добавил представитель Кремля.

    В ходе учений ожидаются доклады главы Минобороны Андрея Белоусова, главкома ВМФ Александра Моисеева и командующих флотами.

    Представитель Кремля отметил, что в учениях участвуют зарубежные партнеры, но не назвал страны, присоединившиеся к ним. «Это прерогатива военных – давать детали по учениям. Они дадут необходимую информацию», – заключил он.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту арктического побережья России.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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    8 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис

    Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США

    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

    Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.

    Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.

    Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.


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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа причина смерти Героя России Игоря Родобольского

    Tекст: Денис Тельманов

    Полковник в отставке Игорь Родобольский, ставший обладателем наибольшего числа военных наград, скончался из-за тяжелой болезни. Об этом сообщили родственники офицера.

    «Он долгое время тяжело болел», – приводит слова родных Родобольского «Российская газета». По данным издания, у Родобольского были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.

    Игорь Родобольский – участник войны в Афганистане и обеих чеченских кампаний. Он считается обладателем наибольшего числа боевых наград в истории российской армии, в том числе Звезды Героя России.

    Ранее сообщалось, что летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет в Екатеринбурге.

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    8 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в военных учениях, а также провести мероприятия по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в этом году.

    Также у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны.

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    9 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретится с избранными губернаторами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Традиционно она (встреча) проходит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча «будет и на этот раз». «Мы сообщим когда», – сказал он.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования, в 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания. Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах.

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    9 сентября 2024, 18:39 • Новости дня
    В Румынии нашли обломки дрона у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона якобы российского происхождения вблизи границы с Украиной. Обломки были найдены в окрестностях населенного пункта Периправа в уезде Тулча.

    «Обломки дрона российского происхождения будут подвергнуты экспертизе в соответствии с установленными законодательными процедурами», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости»

    Ранее румынские СМИ сообщали, что в ответ на сигналы о возможном нарушении воздушного пространства страны Румыния подняла в воздух истребители F16.

    В настоящее время продолжаются дополнительные поисковые операции в других возможных зонах падения обломков, в том числе в районе населенного пункта Караорман. По данным Минобороны, обломки упали в заболоченных районах, за пределами населенных пунктов, и элементы инфраструктуры не пострадали.

    Ранее сообщалось, что США объявили в Румынии набор военных летчиков для обучения пилотов ВСУ.

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    8 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Систему управления огнем бронетехники модернизировали в России
    Систему управления огнем бронетехники модернизировали в России
    @ Olga Sokolova/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Систему управления огнем бронетанковой техники модернизировали в России с целью повышения точности ударов по движущимся целям и облегчения работы оператора, говорится в патенте.

    Как говорится в документе, современные объекты бронетехники оснащаются системами управления огнем, которые позволяют использовать вооружение с максимальной эффективностью днем и ночью, на месте и в движении, передает ТАСС. В патенте указано, что техническое решение дает снижение нагрузки на оператора за счет исключения необходимости сопровождать цель вручную, повышение точности сопровождения относительно цели и повышение точности определения исходных данных для расчета баллистических задач.

    Там уточняется, что способ модернизации позволяет избежать ошибки оператора, связанной с неточным сопровождением цели вручную, и повысит эффективность боевого применения бронетехники независимо от этих навыков оператора.

    Ранее российские конструкторы усовершенствовали защиту танков Т-72Б.

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    9 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин поручил расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на выплаты в размере 10 тыс. рублей по уходу за детьми-инвалидами.

    В настоящее время на получение данной выплаты могут претендовать только родители и опекуны. Глава государства поручил распространить ее на всех лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Кроме того, президент поручил предусмотреть ежегодную индексацию выплат с учетом уровня инфляции.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.


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    7 сентября 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи

    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи друг с другом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и таджикистанская стороны продолжат наращивать связи в дальнейшем, заявил президент России в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-летием независимости республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», – говорится в поздравлении Путина, передает ТАСС.

    Укрепление связей двух сторон также проходит в русле упрочнения безопасности и стабильности Центральной Азии, подчеркнул Путин.

    Напомним, политики встречались друг с другом в мае 2024 года, в день парада Победы в Москве.

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    9 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков: Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина осужденному в России за шпионаж и вернувшемуся в США в результате обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.

    По словам Пескова, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нужно иметь повод, пока в Кремле такого повода не видят, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если таковая поступит.

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    9 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма

    Политконсультант Корякин: Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новгородская область добивается немалых успехов не только в сфере туризма. В регионе развивается промышленность, заметен рост реальных доходов населения, запущен пилотный проект по стимулированию рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В понедельник Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

    «Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Новгородская область на момент назначения Никитина выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

    За последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза. Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического туризма, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

    «Драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет собеседник.

    «Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил на встрече с президентом», – подчеркивает эксперт.

    «То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

    В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

    Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.

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    9 сентября 2024, 02:23 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

    Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю 76-й годовщины основания КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 76-й годовщиной основания КНДР, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики – мира и благополучия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Путин подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР основаны «на добрых традициях дружбы и добрососедства» и сейчас «находятся на высоком уровне», о чем свидетельствуют и «содержательные переговоры в Пхеньяне», передает ТАСС.

    Путин выразил уверенность, что странам удастся и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство, в котором заинтересованы народы как России, так и КНДР. Укрепление всеобъемлющего партнерства двух стран идет на пользу «безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», заявил Путин.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    7 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин тет-а-тет пообщался с Собянин после мероприятий в «Зарядье

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после прошедших в парке «Зарядье» мероприятий отдельно пообщались с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, политики вместе пошли после официальной части мероприятия, они успели пообщаться, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро.

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    7 сентября 2024, 14:43 • Новости дня
    Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину об итогах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что личных контактов у Путина и Гросси не было, передает РИА «Новости».

    Накануне Лихачев и Гросси провели рабочую встречу в Калининграде. Стороны обсудили безопасность российских АЭС. Также Лихачев также указал главе МАГАТЭ, что Россия ожидает адекватной реакции организации на недавние атаки ВСУ на ЗАЭС.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      2 комментария
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

      14 комментариев
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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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