Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России были уничтожены пусковая установка американской РСЗО М270 MLRS, цех производства беспилотников, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники в 134 районах, сообщили в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь французских управляемых авиабомб Hammer, семь американских реактивных снарядов HIMARS и 175 беспилотников, в том числе 154 вне зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала проведения СВО уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 341 беспилотник, 579 ЗРК, 17 980 танков и других бронемашин, 1449 боевых машин РСЗО, 14 415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 868 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.