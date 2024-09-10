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Теракт в «Крокусе» попал в новый учебник по истории для студентов
В новом учебнике по истории России для студентов в разделе специальной военной операции рассказали про террористическую атаку в «Крокус Сити Холле», а также про диверсию на «Северных потоках».
«Террористы, совершившие в марте 2024 года чудовищный расстрел мирных жителей в концертном зале «Крокус Сити Холл», пытались бежать в сторону украинской границы», – сообщается в учебнике, передает РИА «Новости».
Авторы считают, что события в «Крокусе» и атаки на «Северные потоки» четко показывают, кто стоит за террористическими актами. Также в учебнике указано, что западные страны поддерживают нацистов в Киеве, снабжают Украину огромным количеством вооружений и боеприпасов.
Студенты из учебника узнают о подвиге старшего лейтенанта Александра Трошина, который во время штурма Марьинки в мае 2022 года на танке ворвался на один из опорных пунктов противника. Бойцы Трошина сражались четыре часа в окружении, танк был подбит, но они вырвались из котла. Президент России Владимир Путин поручил присвоить танкисту досрочно звание майора.
Раздел СВО и учебник по истории России заканчивается отрывком из стихотворения Анны Ахматовой «Мужество».
С 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всеобщая история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всеобщая история (11-й класс). Создание новых учебников по истории, по словам президента России Владимира Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.