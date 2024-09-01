  • Новость часаСтало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
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    К чему должны готовиться добровольцы
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    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    1 сентября 2024, 14:24 • Новости дня

    Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 отложили до утра

    МЧС: Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 отложили до утра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели приостановили до утра понедельника поисковую операцию на месте крушения вертолета Ми-8, сообщило МЧС России.

    По информации ведомства, семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю возобновят поиски с наступлением рассвета, передает ТАСС.

    Как сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в поисках пешим порядком участвовали спасатели различных ведомств, егеря лесного хозяйства и волонтеры. Из-за циклона, тумана и сильного дождя авиация не могла быть задействована, добавил он.

    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал на Камчатке 31 августа. Обломки пропавшего вертолета были найдены в воскресенье, 1 сентября. Обнаружены тела 17 погибших в катастрофе.

    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    29 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Более 20 мигрантов задержали после потасовки на юго-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию, сообщили в столичном главке МВД России.

    По данным ведомства, сообщение о потасовке поступило в полицию в среду вечером, причиной стал конфликт на фоне личных неприязненных отношений, передает РИА «Новости».

    В результате потасовки никто не пострадал, уточнили в главке. Все 23 участника конфликта были доставлены в отделение полиции для разбирательства, в отношении 21 из них составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В отношении десяти задержанных также составлены протоколы по статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания в России. Им грозит штраф с выдворением из страны.

    В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    30 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России

    Силуанов: Экономика России развивается более высокими темпами, чем ожидалось

    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам, сообщил на канале «Россия-24» глава Минфина Антон Силуанов.

    По его словам, за первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% ВВП, что является очень хорошим показателем, передает ТАСС.

    «Растут инвестиции – порядка 8%, растут реальные располагаемые доходы населения», – добавил Силуанов.

    Министр также отметил, что исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры.

    «Доходы в этом году выросли почти на 5 трлн рублей, если точнее – на 4,7 трлн рублей, что является показателем выше, чем в соответствующий период прошлого года», – подчеркнул он, уточнив, что это связано с ростом нефтегазовых доходов и доходов от внутренней экономики.

    В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами.

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    29 августа 2024, 15:31 • Новости дня
    Росатом заявил о продолжении работы в Европе

    Росатом заявил о сохранении присутствия на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росатом продолжит активную работу на международных рынках, включая европейский, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    «Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе», – сказал он, передает ТАСС.

    Лихачев отметил, что Росатом будет ежегодно представлять на мировом рынке новые разработки, которые «захватывают дух и у нас, и у наших конкурентов».

    Ранее в Турции сочли Росатом лучшим вариантом для строительства АЭС в Синопе.

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    31 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины.

    «Нет сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», – указано в заявлении на сайте российского МИД.

    Ведомство призвало всех ответственных правительств и профильных международных структур выступить с решительным осуждением жестокого теракта, а также публично дистанцироваться от киевского режима.

    Ранее СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    31 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район

    Tекст: Александра Юдина

    Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки ВФУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале СК указано, что уголовное дело возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек.

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    30 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Основательница Wildberries Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.

    Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России – и традиционно первое место в нем заняла Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 5,5 млрд долларов, передает ТАСС.

    Второе место заняла Татьяна Литвиненко, получившая значительную часть своего состояния после раздела активов с супругом.

    Третью строчку рейтинга заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова.

    В топ-5 также вошли Елена Батурина, президент компании Inteco Management, и Наталья Луценко, контролирующая крупный агрохолдинг.

    Первую десятку рейтинга дополнили вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган, дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун, супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева и гендиректор «ИНК-капитал» Марина Седых.

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    30 августа 2024, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Экспортные ограничения Китая станут чувствительным ударом для ВСУ

    Эксперт Ивашов оценил влияние экспортных ограничений Китая на производство беспилотников на Украине

    Эксперт: Экспортные ограничения Китая станут чувствительным ударом для ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украина больше зависима от китайских комплектующих, чем Россия. Однако в результате экспортных ограничений Китая ни одна из стран не окажется отрезана от необходимых товаров, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Николай Ивашов. Ранее на Украине пожаловались на то, что новые экспортные ограничения Китая на компоненты к БПЛА будут введены после 1 сентября, что приведет удорожанию дронов.

    «Украина в большей степени, чем Россия, зависима от китайских комплектующих для БПЛА. Поэтому новые экспортные ограничения, введенные Поднебесной, затронут ее сильнее», – сказал Николай Ивашов, официальный представитель компании «Флай Дрон».

    По его словам, «для украинской стороны это достаточно чувствительный удар». «У нас же уровень возможностей промышленности больше, а уровень импортозамещения и локализации производства выше», – добавил он. Аналитик также указал на «новые правила игры, способные дополнительно простимулировать рост всех этих показателей».

    «При этом надо понимать, что на сегодня в мире практически нет таких ограничений, которые нельзя бы было так или иначе обойти. Иными словами, ни мы, ни они от необходимых комплектующих отрезаны не будем. Но вот только цена вопроса возрастет», – признает собеседник. Резюмируя, Ивашов напомнил, что «в глобальном беспилотье почти все может иметь двойное назначение».

    О том, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на командира тактической группы аэроразведки ВСУ Роберта Бровди (Мадяр). Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    Бровди отметил, что украинские дроны собираются только из китайских комплектующих, поэтому после введения запрета у Украины «будет все меньше и меньше». «Я думаю, что эти ограничения станут одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях», – считает Мадяр.

    После начала российской спецоперации Китай неоднократно вводил ограничения на поставку своей продукции, которая может использоваться в военных целях. Осенью прошлого года под запрет попали поставки за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и «продвинутые» компоненты БПЛА, в том числе тепловизоры.

    Военный эксперт Василий Кашин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также отмечал, что от китайских компонентов к беспилотникам зависят все. Однако, по его мнению, ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база.

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    29 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Власти Нигера захотели назвать одну из улиц в честь Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из улиц в крупнейших городах Нигера Ниамее и Зиндере может получить имя президента России Владимира Путина, сообщили мэры этих двух городов Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу.

    Муниципальные власти Нигера выразили готовность назвать одну из улиц в честь российского лидера, чтобы выразить России благодарность за поддержку в трудные времена, заявил Маман Иссуфу передает ТАСС.

    Вместе с тем в Ниамее рассматривается вопрос создания парка дружбы Нигера и России, сообщил мэр города Бубакар Сумана Гаранке.

    В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне.

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    29 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Глава СВР: У России есть средства сдерживания попыток нанести стране ущерб

    Глава СВР Нарышкин: У России есть средства сдерживания для пресечения попыток нанести стране ущерб

    Tекст: Александра Юдина

    Россия располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

    По его словам, любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию нашей страны неизменно пресекаются, передает ТАСС.

    «Для этого есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное – уникальные специалисты», – отметил Нарышкин.

    Ранее Нарышкин отметил, что Россия не верит в заверения Запада о непричастности к вторжению в Курскую область.

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    29 августа 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперты: В суде Калифорнии Google пытается обойти международные правовые нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Google намерен добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений, заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, комментируя перенос слушания дела в окружном суде Калифорнии по иску ИТ-гиганта к российским СМИ.

    Виноградов отметил, что порядок признания решений национальных судов в иностранных юрисдикциях определен и вполне успешно функционирует в рамках соответствующих международных договоров, однако Google пытается обойти соответствующие нормы.

    «Google же в данном случае делает попытки обхода соответствующих норм. ИТ-гигант будет добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений. Это экстраординарная форма судебной защиты, доступная в англосаксонских странах. Однако она используется в США и Великобритании лишь в исключительных случаях защиты национальных интересов. А суды при применении данного инструмента должны учитывать широкий спектр интересов, затронутых в трансграничных конфликтах по запрету принудительного исполнения», – сказал он.

    По словам эксперта, можно констатировать, что, обращаясь в суд Калифорнии с целью запретить исполнение российских судебных решений за рубежом, Google стремится защитить свои активы и интересы, игнорируя международные правовые нормы и суверенитет других государств.

    «Ситуация с иском Google против российских СМИ наглядно демонстрирует стремление корпорации избежать ответственности за свои действия. Более того, ИТ-гигант вводил в заблуждение и собственных акционеров, скрывая от них информацию о многочисленных судебных исках, разрешившихся не в пользу Google», – указал Виноградов.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что Google пытается выкрутиться из неприятной ситуации, устроив юридический маневр в судах США и Британии, чтобы избежать исполнения российских судебных решений за рубежом.

    «Компания явно не хочет отвечать за свои действия и всеми силами пытается защитить свои активы, игнорируя международные правила игры и параллельно вводя своих инвесторов в заблуждение относительно ситуации с решениями иностранных судов, которые, как известно, включали и арест имущества ИТ-гиганта. Все это выглядит как типичная попытка американской корпорации уклониться от ответственности и использовать свои ресурсы, чтобы обойти законы других стран», – сказал Хинштейн.

    И если Россию подобное поведение Google не удивляет, то другим государствам стоит насторожиться и учитывать этот прецедент в дальнейшем сотрудничестве с ИТ-гигантом, считает депута.

    Ранее окружной суд Калифорнии перенес слушание дела по иску Google к российским СМИ на сентябрь и обязал стороны обсудить условия возможного урегулирования.

    Напомним, в июле 2020 года владелец YouTube – компания Google – заблокировала канал «Царьград-ТВ». Весной 2021 года суд в Москве обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьград» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд руб. Российский филиал Google после этого подал заявление на банкротство, которое было удовлетворено.

    Однако после начала Россией спецоперации на Украине Google заблокировал аккаунты еще 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезда», Russia Today и «Спас». Суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google. Российские вещатели также обратились в суд в США, чтобы добиться исполнения Google решений российских судов.

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    31 августа 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе населенного пункта Чернетчина Сумской области, сообщает Минобороны.

    Пункт дислокации был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий в 30 км юго-восточнее города Сумы. После подтверждения цели было принято решение нанести высокоточный ракетный удар, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены два грузовых автомобиля, две машины повышенной проходимости, автобус для перевозки личного состава и до 35 украинских военнослужащих.

    За неделю ВС России нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам ВСУ.

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    31 августа 2024, 15:55 • Новости дня
    Семейный фестиваль «Безопасная цифра» завершился в Гостином Дворе

    Tекст: Александра Юдина

    На площадке форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе состоялся семейный фестиваль «Безопасная цифра», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с Комплексом социального развития города Москвы.

    Программа фестиваля, ориентированного на семейное посещение в рамках Года семьи, была посвящена цифровой гигиене, профориентации в ИТ-сфере, киберугрозам и методам защиты детей в онлайн-среде.

    Гостей мероприятия приветствовал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

    «Комфортная и безопасная среда для жизни – одна из национальных целей развития, которую поставил президент Владимир Путин. В современном мире создание такой среды невозможно без такого значимого аспекта, как кибербезопасность», – отметил он.

    Чернышенко напомнил, что правительство поддерживает программы по развитию цифровых навыков у детей и молодежи, а также обеспечивает безопасность Интернет-среды.

    «Сегодня как никогда важно, чтобы государство и общество вместе работали над построением безопасного цифрового пространства», – подчеркнул вице-премьер.

    Согласно данным социологического исследования, которые привела уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, пока что российские подростки оценивают безопасность Интернета на 7,4 балла из 10.

    «Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами, которые приносит стремительно развивающийся цифровой мир. Важно, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих близких от угроз в онлайн среде», – заметила детский омбудсмен.

    Мария Львова-Белова призвала участников фестиваля Альянса делиться полученными знаниями в школах, родительских сообществах, со своими близкими и друзьями.

    Фестиваль открыл уникальный нейросетевой концерт, объединивший мастерство человека с современными технологиями. Профессиональные музыканты и девять Яндекс Станций исполнили классические произведения Чайковского, Дворжака, Грига, Бизе и Глинки вместе, как настоящий оркестр.

    Детский творческий коллектив «ГРАНИ» под руководством Елены Скляровой и Валерия Сорокового представил трогательный танцевальный номер о преемственности поколений под гимн Года семьи.

    Гости фестиваля поучаствовали в ИТ-квизах, онлайн-уроках, викторинах, мастер-классах, узнали о разработанных компаниями Альянса решениях для защиты детей в Интернете, стали зрителями технологичных перформансов и нового театрального проекта Альянса — иммерсивного спектакля «Киберсуд».

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    29 августа 2024, 18:22 • Новости дня
    В Москве стартовал посвященный климату форум БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны БРИКС в рамках форума, стартовавшего в четверг в Москве, разработают тактику по борьбе с изменением климата, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

    «Опережающие темпы развития экономик стран БРИКС – это вызов с точки зрения сокращения выбросов и перехода на низкоуглеродное развитие. Климатический форум позволит найти универсальные решения – как достичь климатических целей и сохранить при этом динамику развития экономики», – сказал Решетников, открывая форум «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях», сообщается на сайте Минэкономразвития.

    В мероприятии принимают участие представители органов государственной власти, корпоративного сектора, экспертных и научных кругов из стран БРИКС.

    Перед БРИКС стоит задача сформировать сбалансированную климатическую повестку, участникам объединения важно внимательно отбирать решения по декарбонизации, отметил глава Минэкономразвития России.

    Среди таких решений Решетников назвал атомную и гидроэнергетику, проекты с применением природных решений, использование природного газа как переходного топлива.

    В России уже сформировано отраслевое национальное регулирование и создана инфраструктура для реализации климатических проектов, поддержки бизнеса и выпуска углеродных единиц, отметил он.

    Модели климатического регулирования, которые на сегодняшний день продвигают западные страны, обеспечивают переток и возврат капиталов в их экономики, усугубляя глобальное неравенство, указал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

    Главный исполнительный директор 29-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Баку Эльнур Солтанов в своем выступлении отметил, что обеспечение энергобезопасности остается ключевой задачей как для стран БРИКС, так и для Азербайджана.

    Страны БРИКС к 2030 году поставили для себя цель по энергопереходу и сокращению выбросов, более широкому использованию природного газа и переходу с ископаемого топлива на чистое, обратил внимание главный операционный директор Глобального совета по углероду (GCC) Раджханса Кишор.

    «Не стоит забывать о том, что углеродные рынки не только дают необходимое климатическое финансирование, но и сокращают затраты на энергетику, делают ее более доступной для более уязвимых сообществ», – напомнил он.

    Участники форума сошлись во мнении, что целью энергетического перехода должно быть не только сокращение выбросов углерода, но и решение целей устойчивого развития – ликвидация нищеты, всеобщий доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, рациональное использование водных ресурсов, переход к рациональным моделям потребления, производства и другим целям.

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    29 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны в четверг сбили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    Попытка киевского режима совершить атаку по объектам на территории России была пресечена в 13.45, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, украинские войска пятью дронами атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, в результате пострадала медсестра.

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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

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    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям

    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Национализм оказался лучшим другом глобализма

      Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Бежавшие либералы повторяют путь предателей

      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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