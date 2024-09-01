Путин поздравил коллектив и ветеранов ТАСС со 120-летием агентства

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Поздравляю вас со 120-летием создания Информационного телеграфного агентства России», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что история основанного в 1904 году старейшего отечественного информагентства неразрывно связана с ключевыми событиями в стране и мире в ХХ и уже наступившем XXI веке.

«Многие поколения ваших предшественников всегда шли в ногу со временем. ТАСС был открыт для творчества и смелого новаторства. Трудом талантливых репортеров, фронтовых корреспондентов, обозревателей, фотографов, художников формировался уникальный, всегда узнаваемый стиль легендарных тассовок, воплощались в жизнь яркие, востребованные патриотические инициативы, такие как «Окна РОСТА» и «Окна ТАСС». Задавалась высочайшая планка профессионального мастерства и личной самоотдачи, принципы работы с информацией, которые остаются актуальными и в наши дни», – подчеркнул Путин.

Глава государства подчеркнул, что и в настоящий момент у многочисленных российских и зарубежных подписчиков

«ТАСС прочно ассоциируется с достоверными и оперативными новостями, глубокой аналитикой, содержательными, интересными проектами». «Агентство продолжает служить кузницей кадров, центром притяжения для инициативной, одаренной молодежи, выпускников профильных вузов. Они с уважением относятся к традициям старших товарищей, способствуют укреплению позиций агентства на медиарынке, активно осваивают глобальное цифровое пространство», – подытожил российский лидер, пожелав ветеранам-тассовцам, сотрудникам центрального офиса, корпунктов в России и за ее пределами успехов и всего наилучшего.