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    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 20:33 • Новости дня

    Назван новый гендиректор «Коммерсанта»

    Роман Уманский стал новым гендиректором «Коммерсанта»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральным директором издательского дома «Коммерсант» назначен Роман Уманский, сообщила газета.

    Как сообщает издание, Уманский присоединился к команде «Коммерсанта» в 2015 году и с тех пор занимал различные руководящие должности. До работы в издательском доме он успел построить карьеру в крупных телекоммуникационных компаниях, таких как «Скартел» (Yota), «Комстар-ОТС» и «Вымпелком». Уманский имеет степень кандидата экономических наук, передает РИА «Новости».

    Владимир Желонкин, покидающий пост генерального директора, выразил благодарность Алишеру Усманову за возможность возглавлять «Коммерсант» и пожелал успехов новому руководителю. Желонкин отметил, что «Коммерсант» – это не только известное деловое издание, но и уникальное сообщество журналистов.

    Напомним, в конце июня стало известно, что Владимир Желонкин, главный редактор газеты «Коммерсант», уходит с поста.

    9 августа 2024, 01:51 • Новости дня
    CNN: В команде главкома ВСУ Сырского случился раскол из-за потерь
    CNN: В команде главкома ВСУ Сырского случился раскол из-за потерь
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область, сообщает CNN.

    В материале CNN, посвященному причинам атаки ВСУ на Курскую область, указывается на разногласия, в командовании ВСУ между Сырским и более молодыми командирами.

    Отмечается, что раскол в команде главкома в последнее время стал более заметным для общественности.

    «Более молодые подчиненные сомневаются в целесообразности готовности Сырского к значительным потерям в боях на истощение, в которых обычно побеждает превосходящая силой Россия», – указывается в статье.

    Издание называет подход Сырского «советским мышлением», а его самого человеком «той эпохи».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

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    9 августа 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

    Mash: Ударом «Искандера» уничтожен командующий группировкой войск «Харьков» ВСУ Драпатый

    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых – командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.

    Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу три замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

    CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области

    «Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области

    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    @ MIC Izvestia/IZ.RU/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области и пытаются привезти тяжелую технику для строительства рубежа обороны, сообщил «Рыбарь».

    ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой линии Суровикина, выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

    Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.

    Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.

    Коментарии (51)
    9 августа 2024, 07:25 • Новости дня
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили неуправляемыми авиаракетами личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

    По словам летчика Су-25 Дмитрия, ВСУ потеряли большое количество личного состава при атаке на Курскую область. Он считает, что «очередная киевская медийная провокация» не увенчается успехом, передает ТАСС.

    После применения авиационных средств поражения летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные успешно применили боевые беспилотные летательные аппараты для уничтожения группы украинских диверсантов, скрывавшихся в лесополосе приграничного района Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими потерями обернется для Украины атака ВСУ на Курскую область.

    Коментарии (15)
    9 августа 2024, 15:03 • Новости дня
    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область

    Генерал Водолацкий: Атака ВСУ под Курском поставила точку на мирных переговорах

    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, после атаки террористов Курской области, переговоры с Украиной вести нельзя, потому что им нельзя верить. Он призвал вернуться к вопросу создания санитарной зоны, учитывая возможности переданного Украине вооружения, возможно более 200 км, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НСН.

    Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, добавив, что в России отрабатываются ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до российских границ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (39)
    9 августа 2024, 11:37 • Новости дня
    Алаудинов оценил обстановку в Курской области

    Алаудинов: ВС России обладает достаточными средствами, чтобы остановить ВСУ в Курской области

    Алаудинов оценил обстановку в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сил и средств у Вооруженных сил России достаточно для того, чтобы остановить ВСУ на курском направлении. Обстановка здесь не критическая, но тяжелая, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на данный момент на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая обстановка, но у российских военных достаточно сил и средств, чтобы остановить украинских боевиков, передает ТАСС.

    Алаудинов отметил, что спецназ «Ахмат» совместно с другими подразделениями выставляет максимально возможные опорные пункты, зачищает и уничтожает противника.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (21)
    8 августа 2024, 21:52 • Новости дня
    Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель
    Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал, что военкора Евгения Поддубного сперва не узнали на промежуточном пункте оказания помощи, туда его привез местный житель, который ехал из Суджи.

    По словам медика, местный житель увидел военкора, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину. Машина Поддубного была атакована FPV-дроном, несколько раз перевернулась, а в это время, вероятнее всего, журналист выпал из внедорожника, передает «Комсомольская правда».

    Медик пояснил, что коллеги военкора, ехавшие в другой машине, после взрыва взломали заклинившие двери автомобиля Поддубного, но увидели только стену пламени, где выжить никто не мог. Военкор, судя по всему, выпал из переворачивающейся машины, а коллеги впотьмах этого не увидели.

    «Женька сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», – добавил «Дед». Он также признался, что на промежуточном пункте оказания помощи военкора сперва не узнали: «Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы естественно сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него – Поддубный. Но мы-то не знаем – кто, все люди одинаковые».

    Медик рассказал, что узнали они военкора только после того, как прочли сообщения о его гибели в интернете. «Я говорю: как погиб, если он – вот, у нас лежит в машине», – пояснил «Дед». Он пояснил, что после того, как военкора к ним привез местный житель, журналиста раздели, сделали полный осмотр, обработали, вкололи необходимые препараты и приняли решение быстро его перевозить в больницу.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Коментарии (21)
    8 августа 2024, 23:16 • Новости дня
    Военкор Рожин: ВСУ задействовали в Курской области психологический спецназ
    Военкор Рожин: ВСУ задействовали в Курской области психологический спецназ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ, сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

    В своем Telegram-канале военкор опубликовал предполагаемый состав группировки ВСУ на Сумском-Курском направлении.

    В частности, в регионе работает 22-я отдельная механизированная бригада; 32-я отдельная механизированная бригада; 88-я отдельная механизированная бригада; 54-й отдельный разведывательный батальон; сводная БТГр 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

    Также в боевых действиях участвуют подразделения корпуса рейнджеров ССО; 103-я отдельная бригада территориальной обороны; 115-й батальон 110-й отдельной бригады территориальной обороны; 49-я отдельная артиллерийская бригада; 35-й отдельный полк НГУ.

    Кроме того, зафиксирована группа БпЛА Project M2 управления «А» ЦСО СБУ.

    При этом информационную поддержку бригадам украинских войск оказывают подразделения психологических операций ССО ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.

    Коментарии (14)
    8 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по штабу обороны Харькова ВСУ
    Российские войска нанесли удар по штабу обороны Харькова ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли ракетный удар по одному из ключевых командных пунктов ВСУ на Харьковском направлении, в котором, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба и Национальной гвардии Украины, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в российских силовых структурах, удар был нанесен ночью по зданию, где располагался штаб, ответственный за оборону Харькова. Отмечается, что целью атаки стал главный командный пункт противовоздушной обороны и обороны города, расположенный в населенном пункте Малиновка Харьковской области, передает ТАСС.

    По данным источника, в момент удара в штабе могли находиться представители высшего военного руководства Украины, непосредственно отвечающие за проведение операции «Суджа». По его словам, среди них были высокопоставленные офицеры Генерального штаба ВСУ и Национальной гвардии Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли ракетный удар по скоплению военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (4)
    9 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Автоэксперт предложил запретить «Буханки» для общих дорог

    Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и отстала от времени

    Автоэксперт предложил запретить «Буханки» для общих дорог
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость УАЗ «Буханки», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно ее потребительских качеств и низкой надежности, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

    Как рассказал Хайцеэр «Газете.Ru», сейчас есть выбор между дорогими иностранными внедорожниками, поставляемыми из недружественных стран, и УАЗом, при этом российские внедорожники не соответствуют своей стоимости.

    По его словам, «Буханка» не соответствует современным нормам безопасности, требованиям по и динамике и управляемости, а прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались проектами.

    «Если говорить о «Буханке», то этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью. Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», – считает Хайцеэр.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему советская «буханка» – незаменимый в армии автомобиль?

    Напомним, 5 августа «Москвич», «Автозавод Санкт-Петербург» и УАЗ завершили корпоративные отпуска и возобновили производство автомобилей.

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    9 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

    Минобороны: Потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники

    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    За все время действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Министерстве обороны.

    С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть машин пехоты, 67 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что за сутки противник потерял 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, из них – четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронемашин, 155-мм гаубицу М777, 155-мм самоходную артустановку Krab и 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве также отметили, что активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь России. Так, было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожены пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – танк, четыре бронетранспортера и бронемашина «Козак».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (40)
    9 августа 2024, 10:40 • Новости дня
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского

    Бизнесмен Дотком: У Владимира Зеленского заканчивается время

    Дотком одной фразой описал положение Зеленского
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, «время Зеленского на исходе», передает РИА «Новости».

    Ранее Дотком заявил, что подписанный Зеленским закон о приостановке выплат по внешнему долгу указывает на банкротство Украины.

    Коментарии (5)
    9 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину

    Mash: ФСБ задержала в Курской области передававшего на Украину видео атаки ВСУ местного жителя

    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В курском поселке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, его подозревают в съемке последствий атаки украинских военных и передаче видео представителю украинского Telegram-канала, утверждает Mash.

    В Сети опубликовали один из роликов за авторством этого мужчины, его оперативно вычислили и задержали, пишет Mash.

    Им оказался 48-летний житель поселка Октябрьское в Курской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Шпионаж», по ней мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

    В ходе допроса подозреваемый заявил, что действовал по заданию, ему обещали деньги и гражданство одной из стран НАТО.

    Коментарии (14)
    8 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    Венгерский эксперт: Нападение Киева на Курскую область выгодно США

    Эксперт Шпетле: Нападением на Курскую область Киев хочет наказать покупающие российский газ страны ЕС

    Венгерский эксперт: Нападение Киева на Курскую область выгодно США
    @ t.me/gubernator_46/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Нападение киевского режима на Курскую область, где находится газоизмерительная станция «Суджа», через которую осуществляется транзит российского газа в страны ЕС, направлено против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, считает венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

    Это также выгодно США, заинтересованным в увеличении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, об этом заявил Шпетле РИА «Новости». Эксперт отметил, что ранее Украина частично приостановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а теперь атаковала важную газовую станцию.

    «Это очевидно часть определенной украинской стратегии... Они, очевидно, стремятся еще больше навредить тем странам, которые не поставляют им оружие, «наказать» Венгрию», – сказал Шпетле. Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся операция Украины в Курской области, согласована с Вашингтоном.

    Ранее житель Суджи рассказал, что в результате атаки ВСУ в городе пострадало здание городской администрации, а также от удара «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом.

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России

    Минобороны: Колонны ВС России с тяжелой техникой и РСЗО отправились в Курскую область

    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны наращивает силы для ведения боевых действий против украинских формирований в Суджанском районе Курской области, туда отправились РСЗО, артиллерийские орудия, танки, сообщили в ведомстве.

    Сообщается, что в составе колонн, которые направляются в Курскую область, РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», передает RT.

    Ранее Минобороны сообщало, что потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники.

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      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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