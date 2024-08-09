Назван новый гендиректор «Коммерсанта»

Роман Уманский стал новым гендиректором «Коммерсанта»

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает издание, Уманский присоединился к команде «Коммерсанта» в 2015 году и с тех пор занимал различные руководящие должности. До работы в издательском доме он успел построить карьеру в крупных телекоммуникационных компаниях, таких как «Скартел» (Yota), «Комстар-ОТС» и «Вымпелком». Уманский имеет степень кандидата экономических наук, передает РИА «Новости».

Владимир Желонкин, покидающий пост генерального директора, выразил благодарность Алишеру Усманову за возможность возглавлять «Коммерсант» и пожелал успехов новому руководителю. Желонкин отметил, что «Коммерсант» – это не только известное деловое издание, но и уникальное сообщество журналистов.

Напомним, в конце июня стало известно, что Владимир Желонкин, главный редактор газеты «Коммерсант», уходит с поста.