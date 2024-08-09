Львова-Белова призвала международные организации дать оценку атаке ВСУ на Курскую область

Tекст: Валерия Городецкая

«Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен», – написала она в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен привела случаи нападения ВСУ на мирных жителей курского приграничья, а также напомнила, как в Мариуполе украинские солдаты «стреляли детям в спины, не давая им покинуть город».

«Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин в качестве акта устрашения – украинский режим снова показывает свою террористическую сущность», – подчеркнула Львова-Белова.

Она указала, что обстрелу со стороны ВСУ подвергаются территории, на которых нет военных объектов. «Просто закрыть на это глаза не получится», – подчеркнула уполномоченный.

Львова-Белова также сообщила, что аппарат детского омбудсмена совместно с фондом «Страна для детей» открыл срочный сбор гуманитарной помощи для детей и семей с детьми, находящихся в пунктах временного размещения.

Ранее Львова-Белова сообщила, что в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали шестеро детей.