С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.7 комментариев
В МОК решили рассмотреть вопрос о сохранении бокса на Олимпиаде
В МОК заявили, что планируют решить вопрос о сохранении олимпийского бокса в 2025 году
Вопрос о сохранении бокса в программе Олимпиады и сохранении боксерского турнира на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе планируется решить в следующем году, заявил президент МОК Томас Бах.
МОК хочет решить этот вопрос как можно быстрее, желательно в первой половине 2025 года, заявил Бах, передает РИА «Новости».
Ранее в организации заявляли, что для сохранения бокса в Олимпиаде национальным федерациям нужно создать новую международную федерацию.
До этого МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым.