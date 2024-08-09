С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.7 комментариев
Рожин: На парковке рядом с уничтоженным ракетным ударом супермаркетом в Константиновке были машины ВСУ с РЭБ
На парковке рядом с местом ракетного удара по супермаркету в Константиновке обнаружены автомобили ВСУ со станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил военный корреспондент Борис Рожин.
Военкор в своем Telegram-канале опубликовал фото автомобилей ВСУ с РЭБ, находящихся, по его словам, рядом с пораженным супермаркетом в Константиновке.
Ранее Рожин сообщил, что ВСУ задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.