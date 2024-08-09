Роспотребнадзор: На Черкизовском мясокомбинате произошла вспышка острой кишечной инфекции

Tекст: Валерия Городецкая

«На 09.08.2024 в инфекционные стационары города Москвы госпитализирован 31 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания «СС Ресторанс энд кафе», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Специалисты отобрали суточные пробы готовой еды, сырья и воды, а также смывы с поверхностей, рук и одежды персонала. Сотрудников проверили на носительство возбудителей острых кишечных инфекций.

В ходе расследования было установлено, что на заготовках и готовых блюдах отсутствовал срок годности, отсутствовала маркировка, также обнаружены продукты с истекшим сроком годности.

После выявления нарушений кафе закрыли, а предприятие опечатали. Роспотребнадзор готовит материалы для передачи в суд с целью приостановления деятельности предприятия. Расследование продолжается.

В июле в России 417 человек заразились ботулизмом, из них двое умерли.