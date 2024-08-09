Ракету «Нептун» сбили над Севастополем во время действия сигнала воздушной тревоги

WADA рассказало о схеме США по обходу антидопингового кодекса

WADA обвинило Антидопинговое агентство США в нарушениях антидопингового кодекса

Tекст: Антон Антонов

Как сообщало Reuters, трое американцев попались на допинге в 2011–2014 годах, но продолжали соревноваться без дисциплинарного преследования, «работая под прикрытием». Они уже завершили карьеру, их имена не раскрываются, передает РИА «Новости».

WADA считает, что схема, которую использует USADA, создает угрозу для «целостности спортивных соревнований», американская сторона «явно нарушала правила». WADA «не одобряло» сделки, которые позволяли нарушителям «годами участвовать в соревнованиях благодаря показаниям против других».

WADA видит «иронию и лицемерие» в возмущении со стороны USADA относительно предполагаемых нарушений, совершаемых другими антидопинговыми организациями, хотя США «годами не объявляли о случаях применения допинга и позволяли нарушителям продолжать соревноваться».

«WADA задается вопросом, знал ли совет директоров USADA, который управляет агентством, или Конгресс США, который его финансирует, об этой практике», – говорится в заявлении.

Так, один из спортсменов, который признался, что применял стероиды и эритропоэтин, смог участвовать в соревнованиях до завершения карьеры, его результаты не были аннулированы, призовые деньги не были возвращены.

USADA заявило, что публикация или дисквалификация создаст риски для спортсмена и попросило WADA не озвучивать информацию. WADA заявило, что ему пришлось согласиться, так как «департамент разведки и расследований убедился, что угроза безопасности была реальной».

Однако «в другом случае» USADA так и не проинформировало WADA о «решении отменить временное отстранение спортсмена». Подчеркивается, что в противном случае WADA «никогда бы не допустило этого».

Смягчение наказания для информаторов возможно по Всемирному антидопинговому кодексу, но для этого есть специальная процедура, которую USADA проигнорировало, заявило WADA.

Напомним, между WADA и USADA продолжается конфликт. WADA обвиняет USADA в игнорировании требований Всемирного антидопингового кодекса в интересах американских спортсменов. USADA считает, что WADA позволяет китайским спортсменам действовать по «особому набору правил» и игнорировать кодекс.