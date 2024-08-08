Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.11 комментариев
Комитет семей воинов Отечества открыл горячую линию для пострадавших из Курской области
Комитет семей воинов Отечества открыл горячую линию безвозмездной правовой помощи жителям приграничных районов Курской области, военнослужащим и членам их семей.
Общественная правозащитная организация «Человек и Закон» совместно с Комитетом семей воинов Отечества и Общественной палатой РФ готова оказать правовую помощь и поддержку всем, кто оказался в кризисной ситуации. Также работают выездные мобильные юридические группы в местах временного размещения и проживания в рамках проекта «Правомобиль», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Многие жители Курской области, которые пострадали от террористической атаки, спешно покидали свои дома, не взяв с собой важные документы, паспорта. Мы уже начали помогать с восстановлением. Вскоре начнем консультировать по вопросам получения компенсации за утраченное жилье. И, безусловно, мы будем помогать военнослужащим, которые несли службу на границе. Мы собственными силами переоборудовали одно помещение для временного проживания: совместно с общественной организацией «Социальный навигатор» уже приняли более 15 детей и их родителей, обеспечили условия для проживания. Помощь постиравшим оказывается на безвозмездной основе», – прокомментировал ситуацию руководитель юридической службы КСВО Александр Терновцов.
Запись на выездные приемы и очную консультацию осуществляется по телефону горячей линии. Обращаться можно по телефону: 8-800-101-66-46 с 8.00-20.00 (по мск).