Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Ракетную опасность объявили в Курской области
На территории Курской области вновь объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он попросил граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Напомним, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании у Путина заявил, что Минфину дано поручение обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на помощь в переселении из Курской области после атаки ВСУ.
Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем ВСУ атаковали Курскую область.