Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани 120 млн рублей
Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства более 120 млн рублей, а также недвижимость и автомобили заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи.
Ведомство потребовало взыскать солидарно с Симоненко и членов его семьи свыше 120,3 млн рублей, что «эквивалентно стоимости более 10 автомобилей, семь земельных участков, шесть квартир и три земельных участка», передает ТАСС.
Согласно словам собеседника, в иске также содержится требование об аресте жилых и нежилых помещений, домов, земельных участков и автомобилей Симоненко и его семьи. В правоохранительных органах уточнили, что все имущество уже под арестом.
Сергей Симоненко был задержан 31 июля и этапирован в Москву, где Басманный суд заключил его под стражу.