Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани 120 млн рублей

Tекст: Кристина Цыцура

Ведомство потребовало взыскать солидарно с Симоненко и членов его семьи свыше 120,3 млн рублей, что «эквивалентно стоимости более 10 автомобилей, семь земельных участков, шесть квартир и три земельных участка», передает ТАСС.

Согласно словам собеседника, в иске также содержится требование об аресте жилых и нежилых помещений, домов, земельных участков и автомобилей Симоненко и его семьи. В правоохранительных органах уточнили, что все имущество уже под арестом.

Сергей Симоненко был задержан 31 июля и этапирован в Москву, где Басманный суд заключил его под стражу.