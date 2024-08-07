Путин отметил масштабные задачи строительной отрасли России

Tекст: Елизавета Шишкова

«В ее (строительной отрасли – прим. ВЗГЛЯД) арсенале самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции, все, что позволяет решать масштабные задачи и эффективно отвечать на запросы общества и граждан», – передает его слова РИА «Новости».

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что за семь месяцев 2024 года введено 61,5 млн квадратных метров жилья, что на 2% больше, чем годом ранее.

По его прогнозам, по итогам года будет введено не менее 100 млн квадратных метров жилья. «Мы эту планку – 100 миллионов – перешагнули и намерены ее держать до конца 2030 года», – сказал Хуснуллин.

Ранее Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии.