Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.12 комментариев
Путин отметил масштабные задачи строительной отрасли России
Строительная отрасль решает масштабные задачи, эффективно отвечая на запросы граждан и общества, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«В ее (строительной отрасли – прим. ВЗГЛЯД) арсенале самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции, все, что позволяет решать масштабные задачи и эффективно отвечать на запросы общества и граждан», – передает его слова РИА «Новости».
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что за семь месяцев 2024 года введено 61,5 млн квадратных метров жилья, что на 2% больше, чем годом ранее.
По его прогнозам, по итогам года будет введено не менее 100 млн квадратных метров жилья. «Мы эту планку – 100 миллионов – перешагнули и намерены ее держать до конца 2030 года», – сказал Хуснуллин.
Ранее Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии.