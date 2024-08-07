Дагестанская шахматистка попыталась отравить соперницу ртутью

Дагестанской шахматистке Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в интернет попало видео, где одна из участниц чемпионата Дагестана по классическим шахматам – неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы обработала ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть ее сопернице Умайганат Османовой из Каспийска, передает ТАСС.

«Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», – сказал Сажидов.

Ранее Федерация шахмат России временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях под эгидой организации