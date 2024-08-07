Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.12 комментариев
Дагестанская шахматистка попыталась отравить соперницу ртутью
Дагестанской шахматистке Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация
Участнице чемпионата Дагестана по шахматам, которая подлила сопернице под доску ртутное соединение, грозит пожизненная дисквалификация, сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов.
По его словам, в интернет попало видео, где одна из участниц чемпионата Дагестана по классическим шахматам – неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы обработала ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть ее сопернице Умайганат Османовой из Каспийска, передает ТАСС.
«Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», – сказал Сажидов.
Ранее Федерация шахмат России временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях под эгидой организации