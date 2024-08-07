Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Заподозренную в попытке отравить соперницу дагестанскую шахматистку отстранили
Заподозренную в попытке отравить соперницу дагестанскую шахматистку Абакарову отстранили от турниров
Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях под эгидой организации, заявил президент ФШР Андрей Филатов, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.
Ранее сообщалось, что во время турнира Умайганат Османову пытались отравить, разлив ртуть рядом с ее шахматной доской. Османова почувствовала себя плохо.
Как приводятся слова Филатова в сообщении в Telegram-канале ФШР, Федерация шахмат России отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой федерации, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации.