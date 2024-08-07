Концерт Глеба Самойлова перенесли после жалобы активистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее екатеринбургское отделение «Русской общины» сообщило, что активисты обратились в полицию с требованием запретить проведение 9 августа концерта Глеба Самойлова, который неоднократно высказывался в поддержку Украины, осуждал СВО, негативно отзывался о политике России, передает ТАСС.

Как сообщили организаторы концерт в Екатеринбурге, запланированный на 9 августа переносится на 4 января 2025 года.

Ранее Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Артисту было сложно стоять на ногах, его увели со сцены.