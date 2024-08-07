Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Концерт Глеба Самойлова перенесли после жалобы активистов
Концерт рок-музыканта Глеба Самойлова, который должен был состояться 9 августа в Екатеринбурге, перенесли на 4 января, сообщили организаторы, не уточнив причину.
Ранее екатеринбургское отделение «Русской общины» сообщило, что активисты обратились в полицию с требованием запретить проведение 9 августа концерта Глеба Самойлова, который неоднократно высказывался в поддержку Украины, осуждал СВО, негативно отзывался о политике России, передает ТАСС.
Как сообщили организаторы концерт в Екатеринбурге, запланированный на 9 августа переносится на 4 января 2025 года.
Ранее Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Артисту было сложно стоять на ногах, его увели со сцены.