Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
При обрушении отеля в Германии погиб человек
Bild: При обрушении отеля в Германии погиб человек
В Германии частично обрушился отель, один человек погиб, сообщает газета Bild.
Согласно сообщению издания, частично обрушился один из отелей в немецком Креве, под завалами погиб человек, пятеро выбрались невредимыми, передает RT.
Всего в здании находились 14 человек, среди остающихся под обломками есть ребенок.
Напомним, в январе 2023 года в результате обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш в приграничной с Арменией турецкой провинции Карс пострадали 32 человека.