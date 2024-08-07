В жилом доме в Лобне взорвалась граната

Tекст: Борис Эльфанд

В результате ЧП в квартире одного из жилых домов Лобни возгорания не последовало, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Московской области.

На данный момент известно лишь об одном пострадавшем. Предположительно, это рабочий, которого наняли новые хозяева квартиры. Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, гранату в квартиру мог принести ее прежний владелец, который уже умер.

В СУ СК уточнили, что рабочий мог обнаружить гранату при разборе мусора в жилом помещении. На данный момент на месте ЧП работают спасатели, добавили в МСЧ. Обстоятельства дела еще предстоит уточнить.

Напомним, накануне в результате взрыва в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве погиб человек.