Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.0 комментариев
В жилом доме в Лобне взорвалась граната
В подмосковной Лобне экстренно госпитализировали мужчину, пострадавшего в результате взрыва гранаты. В правоохранительных органах уточнили, что у него оторвало кисти рук.
В результате ЧП в квартире одного из жилых домов Лобни возгорания не последовало, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Московской области.
На данный момент известно лишь об одном пострадавшем. Предположительно, это рабочий, которого наняли новые хозяева квартиры. Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, гранату в квартиру мог принести ее прежний владелец, который уже умер.
В СУ СК уточнили, что рабочий мог обнаружить гранату при разборе мусора в жилом помещении. На данный момент на месте ЧП работают спасатели, добавили в МСЧ. Обстоятельства дела еще предстоит уточнить.
Напомним, накануне в результате взрыва в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве погиб человек.