«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.0 комментариев
Нарышкин оценил обмен заключенными с НАТО
Обмен заключенными между Россией и странами НАТО является знаковым событием для Службы внешней разведки (СВР) России, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Комментируя обмен заключенными, он подчеркнул, что Россия ждала этого события «долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие», передает РИА «Новости».
Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося 1 августа обмена осужденными между Россией, США и другими странами. В Россию вернулись Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.