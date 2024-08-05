Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Сбербанк объявил о повышении ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк объявил о повышении ставок по рыночной ипотеке с 6 августа, решение банка связано с повышением ключевой ставки Банка России, сообщили в пресс-службе банка.
Сбербанк принял решение о повышении процентных ставок по ипотечным кредитам. Это связано с последним решением Банка России о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье составит 20% годовых при условии оформления дополнительных страховок и других программ. Для тех, кто приобретает новостройки, минимальная ставка будет немного выше и составит 20,3%.
Следует отметить, что для тех клиентов, которые успели подать заявку на ипотеку до 6 августа, будут действовать прежние, более низкие ставки. Новое повышение ставок коснется только тех, кто подаст заявку после этой даты.
Ранее сообщалось, что российские банки начали выявлять заемщиков, которые нарушили правило «одна льготная ипотека в одни руки», и подняли им ставки по кредитам.