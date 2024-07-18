Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку

Tекст: Вера Басилая

«Если выявится «лишняя» льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой», – заявил РБК представитель Сбербанка.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов заявил, что случаи «лишних» льготных ипотек достаточно редки, но в такой ситуации клиенту поднимают ставку по ипотеке.

По словам представителя ВТБ, такие случаи единичны, а пункт о повышении ставки для второй льготной ипотеки включен в договор с клиентами.

Зампред правления Абсолют-Банка сообщил, что обновление условий по ипотеке, а именно повышение ставки, происходит для заемщика «со следующего платежного периода после выявления факта несоответствия условиям выплаты».

При этом собеседник РБК в крупном ипотечном банке отмечает, что на этапе обработки заявки у кредитора нет возможности проверить, есть ли у клиента уже льготная ипотека.

Гендиректор бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин объяснил, что выделение льготной ипотеки по уровню ПСК (полная стоимость кредита), которая существенно ниже, чем рыночная ипотека. Для проверки претендентов на льготную ипотеку банки пользуются ЕИСЖС – Единой информационной системой жилищного строительства от «Дом.РФ».

В декабре 2023 года правительство распространило принцип «одна льготная ипотека в одни руки» на все ипотечные программы с господдержкой, а с 1 июля отменена общая льготная ипотека на новостройки под 8%.

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил льготную ипотеку с допингом и заявил, что она негативно повлияла на доступность жилья в России, теперь потребуется «пара лет», чтобы рынок пришел в себя.