Греф сравнил льготную ипотеку с допингом и назвал ее негативные последствия

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на Финансовом конгрессе Банка России, Греф сравнил льготную ипотеку с допингом, передает ТАСС. «Если ты выпил что-то такое и пробежал стометровку, после этого желательно прекращать прием, иначе позже это очень дорого обойдется. А уж если около двух лет принимать стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить с помощью специалиста из этой истории», – заявил глава Сбербанка

По его мнению, льготная ипотека, введенная для поддержки экономики после пандемии, выполнила свою задачу, но власти затянули с ее отменой, что привело к «колоссальному перекосу» на рынке недвижимости.

«Доступность жилья за это время упала примерно на 10%. В этом смысле мы конечному потребителю гораздо лучше не сделали. Выросли доходы, как вы сказали, в основном у девелоперов», – пояснил он.

Кроме того, инвестиционное жилье стало неликвидным, его невозможно продать, отметил Греф. Для того чтобы восстановиться, рынку ипотеки потребуется «пара лет», при этом будет «нарушаться доступность жилья, девелоперам и банкам будет непросто», добавил он. «Не думаю, что будут драматические последствия, но последствия будут», – сказал Греф. Он подчеркнул, что, несмотря на ожидание негативных факторов, поддерживает решение об отмене льготной ипотеки.

Напомним, программа льготной ипотеки была отменена с 1 июля.