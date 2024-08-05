Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?4 комментария
Теннисиста Кафельникова представили нейтральным спортсменом в трансляции Олимпиады
Телеканал Eurosport во время трансляции финального матча в мужском одиночном разряде на ОИ в Париже представил российского теннисиста Евгения Кафельникова нейтральным спортсменом.
По окончании матча канал показал титр с перечислением победителей Олимпиады среди мужчин в XXI веке, при этом напротив фамилии Кафельникова, выигравшего золото игр 2000 года, вместо российского флага был изображен флаг, под которым выступают нейтральные спортсмены из России и Белоруссии на ОИ в Париже, передает ТАСС.
Ранее МОК уже оправдывался за плакат Олимпиады–2024 с Еленой Исинбаевой и флагом России.