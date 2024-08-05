Теннисиста Кафельникова представили нейтральным спортсменом в трансляции Олимпиады

Tекст: Дмитрий Зубарев

По окончании матча канал показал титр с перечислением победителей Олимпиады среди мужчин в XXI веке, при этом напротив фамилии Кафельникова, выигравшего золото игр 2000 года, вместо российского флага был изображен флаг, под которым выступают нейтральные спортсмены из России и Белоруссии на ОИ в Париже, передает ТАСС.

Ранее МОК уже оправдывался за плакат Олимпиады–2024 с Еленой Исинбаевой и флагом России.