Эксперты рассказали о причинах обвала на японском фондовом рынке

Tекст: Кристина Цыцура

По словам эксперта из Anderida Financial Group, на протяжении длительного времени сохранялась разница в процентных ставках между ФРС и Банком Японии. Инвесторы занимали дешевую йену и использовали средства для покупки долларов.

«Этот процесс продолжался достаточно долго, но теперь многие решили закрыть свои позиции, что приводит к эффекту спирали: происходит отток средств с американского рынка, что, в свою очередь, влияет на японский», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что «обвал японского фондового рынка вызвал эффект домино в глобальном масштабе». На фоне этого на мировых рынках наблюдается уход от риска, согласны аналитики Anderida Financial Group.

«Нам предстоит увидеть, как будут действовать ФРС США: будут ли они ждать сентябрьского заседания по вопросу снижения ставки или примут экстренные меры», – добавили в компании.

Осадчий также подчеркнул, что влияние на российский фондовый рынок будет относительно слабым из-за действующих санкций.

Напомним, в понедельник упали почти все азиатские фондовые индексы. Более значительное снижение произошло в Японии, где индекс Nikkei 225 упал на 13,47%.



