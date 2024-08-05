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Российские штурмовики захватили пятерых военных ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен российским силам севернее Работино
Пять военнослужащих ВСУ сложили оружие при взятии российскими штурмовиками опорного пункта на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, на Ореховском направлении сдались пятеро военнослужащих ВСУ. Рогов добавил, что севернее Работина российские штурмовики подошли к оборонительным заграждениям противника и предложили им сложить оружие, передает ТАСС.
Он добавил, что пленных несколько дней назад мобилизовали и отправили на передовую без подготовки, сейчас они живы, здоровы и никакого сопротивления не оказывали.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко сообщил, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях.
Напомним, в июле боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.