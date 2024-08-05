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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    37 комментариев
    5 августа 2024, 11:05 • Новости дня

    Российские штурмовики захватили пятерых военных ВСУ на Ореховском направлении

    Рогов: Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен российским силам севернее Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять военнослужащих ВСУ сложили оружие при взятии российскими штурмовиками опорного пункта на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении сдались пятеро военнослужащих ВСУ. Рогов добавил, что севернее Работина российские штурмовики подошли к оборонительным заграждениям противника и предложили им сложить оружие, передает ТАСС.

    Он добавил, что пленных несколько дней назад мобилизовали и отправили на передовую без подготовки, сейчас они живы, здоровы и никакого сопротивления не оказывали.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко сообщил, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях.

    Напомним, в июле боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

    3 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

    Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России

    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».

    Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

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    3 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки

    Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России

    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.

    Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.

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    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

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    3 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы постепенно отодвигаем противника от нашей границы. На некоторых участках подразделения министерства обороны, включая бойцов спецназа «Ахмат», проделали хорошую работу, отодвинув противника дальше от границы», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.

    Командир «Ахмата» отметил, что группа «Аида» провела успешные операции, устроив засаду на группу ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.

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    4 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    «Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска преодолели канал Северский Донец – Донбасс и заняли позиции на западном берегу Часова Яра в микрорайоне Новый, зашли в тыл к ВСУ по подземным тоннелям, сообщил «Царьград».

    Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.


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    5 августа 2024, 05:11 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

    Бигма заявил, что удар «Искандером» был нанесен ракетным подразделением группировки «Запад», пункт временной дислокации наемников в районе Балаклеи уничтожен вместе с 80 боевиками, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников.

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    3 августа 2024, 16:38 • Новости дня
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»

    Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ

    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    @ Jens Baettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский конфликт завершится только после полного разгрома ВСУ на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».

    Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.

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    4 августа 2024, 18:50 • Новости дня
    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Военный эксперт Онуфриенко: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переданные Украине десять F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться так же, как и ранее стоявшая на вооружении ВСУ авиация советского образца, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.

    «Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.

    «В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».

    По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.

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    5 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией

    Condottiero: Переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское на границе с Румынией

    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, куда они будут прилетать с базы НАТО, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Из публикации Telegram-канала Condottiero следует, что британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в воскресенье в Констанце в Румынии, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО для перелета в Лиманское, куда приехал для торжественной церемонии Владимир Зеленский, пишет «Лента.ру».

    Канал отмечает, что на аэродром были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для защиты.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16.

    Военкоры сообщили, что переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов для противодействия истребителям F-16.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    3 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Британский эксперт: ВС России прорвали крупные укрепленные линии ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России прорвали укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, российские войска продолжают наступать, а украинцам не хватает людей и техники, чтобы сдержать продвижение ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что после падения Красноармейска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта.

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    4 августа 2024, 23:36 • Новости дня
    Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16

    «ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, сообщили военкоры.

    Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    2 августа 2024, 22:21 • Новости дня
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ

    Российские военные уничтожили в пригороде Харькова обстреливавшую Белгородскую область ракетную установку

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В пригороде Харькова контрбатарейным огнем уничтожена одна из ракетных пусковых установок, которые вооруженные силы Украины используют для обстрела Белгородской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что пригород Харькова столкнулся с «ответной реакцией от русских военных». Установка, которую ВСУ применяли для обстрелов мирного населения Белгородской области, была уничтожена около 18.30, передает РИА «Новости».

    В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Шебекинском городской округе осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля.

    На днях Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей.

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    3 августа 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска

    Алаудинов: Почти половина района высотных домов в Волчанске взята под контроль ВС России

    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанске, заняли уже практически его половину, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, в Волчанске продолжаются бои, в ходе которых более половины участка в центре города, застроенной высотными домами, перешла под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заявил, что «Ахмат» тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями.

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска.

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    2 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России за неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за минувшую неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны.

    Силы России поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российская ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены ракета «Нептун», семь ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot, 46 снарядов РСЗО HIMARS и 375 беспилотников.

    Кроме того, в течение недели российские военнослужащие уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, три РЛС воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28 839 БПЛА, 559 ЗРК, 16 740 танков и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12 714 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 283 единицы спецтехники.

    Ранее фугас сбитой ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.

    Коментарии (13)
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    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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