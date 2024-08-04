Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
ПВО отразила свыше 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар за выходные
Средства ПВО отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области за эти выходные, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он также отметил, что пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Кроме того, ВСУ сбросили боеприпасы с БПЛА на село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка, также зафиксирована атака дачных участков села Садовое Токмакского муниципального округа.
Ранее Энергодар частично остался без электричества из-за удара ВСУ. Согласно предварительным данным, аварийное отключение подстанции произошло за пределами города в результате атаки украинских сил.