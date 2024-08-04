Вернувшийся в Россию Селезнев рассказал о травле таблетками в американской тюрьме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», что его то таблетками пытались травить там , то постоянно еду урезали, передает ТАСС.

Селезнев отметил, что во время нахождения в тюрьме он подвергался психологическому давлению, а американцы пытались заставить опорочить Россию.

Он добавил, что на него все время давили, подсылали людей, чтобы разговорить и заставить признаться в чем-то или о родине своей что-то плохое сказать.

Ранее адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева.