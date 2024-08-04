Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Вернувшийся в Россию Селезнев рассказал о травле таблетками в американской тюрьме
Россиянин Роман Селезнев, отбывавший заключение в городе Батнер (штат Северная Каролина) и вернувшийся на родину в результате обмена, рассказал, что в американской тюрьме его пытались травить медикаментами.
Как сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», что его то таблетками пытались травить там , то постоянно еду урезали, передает ТАСС.
Селезнев отметил, что во время нахождения в тюрьме он подвергался психологическому давлению, а американцы пытались заставить опорочить Россию.
Он добавил, что на него все время давили, подсылали людей, чтобы разговорить и заставить признаться в чем-то или о родине своей что-то плохое сказать.
Ранее адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева.