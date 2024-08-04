Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Финский премьер назвал безосновательными обвинения суда Карелии в геноциде во время ВОВ
Премьер Финляндии Орпо назвал безосновательными обвинения суда Карелии в геноциде во время ВОВ
Глава правительства Финляндии Петтери Орпо прокомментировал решение Верховного суда Республики Карелия, который постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны.
По его словам, в Финляндии знают, что это не имеет под собой никаких оснований, передает ТАСС.
Орпо также назвал решение суда в Карелии «пропагандистской игрой», с помощью которой пытаются испортить имидж Финляндии, и призвал не обращать внимания на данное событие.
Напомним, 1 августа в Карелии суд признал преступления финских оккупантов геноцидом советского народа.