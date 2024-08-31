Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.9 комментариев
Байкер пролетел мимо трамплина на «Шоу безумцев» в Великом Новгороде
Во время празднования Дня города в Великом Новгороде на «Шоу безумцев» по мотофристайлу с участием ведущих российских мотоспортсменов едва не разбился один из байкеров.
На видео, опубликованном в интернете, видно, как мотоциклист выполняет воздушный трюк, но не успевает приземлиться на трамплин и падает на асфальт.
Каскадера врачи скорой помощи унесли под аплодисменты зрителей, передает РИА «Новости».
Пострадавшим оказался 34-летний чемпион Кубка России по суперкроссу 2012 года Алексей Орехов. Он заявил, что не стал ложиться в больницу и продолжил наблюдать за мотошоу вместе с зрителями.