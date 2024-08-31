Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.2 комментария
Трамп призвал «ладить с Россией»
Трамп пообещал закончить «войны за рубежом» и призвал «ладить с Россией»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «ладить с Россией – это умно», а также пообещал закончить «войны за рубежом».
Как заявил Трамп в Пенсильвании, «ладить с Россией – это хорошо, а не плохо». Он заявил, что будет добиваться «безопасности границ» США, «положит конец бесконечным войнам за рубежом», а также «победит коррупцию в правительстве» и вернет свободу слова, передает ТАСС со ссылкой на RSBN.
Напомним, Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» заявил, что «хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным во время своего президентского срока.