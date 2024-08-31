Трамп призвал «ладить с Россией»

Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

Tекст: Александра Юдина

Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.